Exigen a Sánchez Cordero acción de inconstitucionalidad contra "decretazo" de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Senadoras y senadores de oposición presionaron a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, para que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar de interés público y seguridad nacional la realización de las obras de infraestructura del gobierno.

Durante la sesión de este martes, la senadora Xóchitl Gálvez del PAN dijo que el acuerdo presidencial permitirá al gobierno hacer cualquier obra de infraestructura, comunicaciones, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, sin contar con los permisos correspondientes por parte de las dependencias, por lo que pidió a la presidenta de la Cámara de Senadores que “presente una controversia constitucional”.

“La dimensión de este decreto es grave, es delicado, viola derechos humanos, viola el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas, porque con el argumento de seguridad nacional prácticamente van a poder construir cualquier cosa”, reclamó.

En ese sentido, también la senadora Claudia Anaya del PRI dijo que el Senado tiene que emprender una acción de inconstitucionalidad en contra del “decretazo” porque las facultades del presidente para la administración pública jamás pueden estar por encima del orden jerárquico de las leyes.

“Tenemos Constitución y tenemos leyes que obligan a que el Estado mexicano cumpla con cierta normatividad, y con este ‘decretazo’ constitucional no solamente nos vamos a la opacidad de las contrataciones, de las adjudicaciones directas (…) además, dándoles este carácter de interés público, quieren por afirmativa ficta otorgarse todos los permisos para no cumplir con los requisitos normativos que exige el derecho en este país”, argumentó.

También acusó que con este acuerdo el presidente pretende “legislar en un decreto que obviamente invade otras esferas de la ley”.

Por su parte, Germán Martínez del Grupo Plural, criticó que con este documento el presidente se pase “por el arco del triunfo la consulta previa a los pueblos originarios y la consulta previa en materia de medio ambiente”.

“Es cierto, el gobierno es un elefante lento reumático, pero la Cuarta Transformación no puede ser una víbora rápida corrupta y ponzoñosa”, opinó.

Gustavo Madero dijo que el llamado Grupo Plural repudia este acuerdo que solapa la corrupción, tapa la información, la transparencia, los datos, permite los abusos y las asignaciones directas.

“Él quiere que todos nos sometamos a reglas menos él, lo hace de una manera ilegal, no tiene sustento jurídico asumir como seguridad pública cosas que no lo son. Tenemos una incontinencia presidencial autoritaria y mientras no generemos una reacción de repudio a este tipo de abusos no lograremos detenerlo y va a ser expansivo, va a ser incontrolable... hasta que sea demasiado tarde”, aseguró Madero.

En defensa del acuerdo, los morenistas César Cravioto dijo que la Oposición tenía que dejarse de hipocresías y mejor manifestarse a favor de los amparos que buscan frenar las obras del gobierno.