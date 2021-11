Ilegales, los contratos para construir gasoductos; presentamos denuncia ante la fiscalía: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los beneficiarios de los siete contratos para la construcción de más de tres mil 300 kilómetros de gasoductos que entregó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en administraciones pasadas.

Incluso, dijo que dio la orden de revender el gas excedente que se compra a empresas privadas para evitar más pérdidas económicas.

En la conferencia mañanera, el mandatario reiteró que los contratos otorgados a empresas como Carso; IEnova; Infraestructura Marina del Golfo y TransCanadá se entregaron de forma irregular, sin transparencia, y no intervino el Consejo de Administración de la CFE, aseveró.

"Engañaron que necesitábamos gas porque se iban a construir 12 termoeléctricas, no se hicieron las termoeléctricas pero se compró el gas y ahora tenemos un excedente del 40 por ciento de lo que necesita México y se tiene que pagar aunque no se utiliza, ahora acabamos de dar la instrucción de revender para no perder tanto", dijo López Obrador.

Luego, dijo textual: "Tenemos denuncias presentadas en la Fiscalía para que se atienda este asunto", advirtió el presidente López Obrador.