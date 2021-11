La UIF no es una comisaría de policía ni agencia del MP: Pablo Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bajo el discurso y aclaración de que “la Unidad de Inteligencia Financiera no es una agencia de investigación judicial, ni es una oficina burocrática para autorizar ciertas actividades o servicios”, Pablo Gómez se presentó en San Lázaro para ser ratificado por los diputados como titular de ese órgano.

Era el único trámite que faltaba para que el exlíder estudiantil ocupara oficialmente el cargo que dejó Santiago Nieto tras el escándalo de su boda con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, en Antigua, Guatemala.

“No es agencia de ministerio público, ni es tampoco una comisaría de policía”.

Con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, la Comisión de Hacienda y Crédito Público ratificó la mañana de este martes a Pablo Gómez como el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien reiteró la protección del sistema financiero y económico como las funciones del organismo, y respondió a diversas preguntas de legisladores sobre el tema.

Diputados como Manuel Herrera, de Movimiento Ciudadano, Eufrosina Cruz, del PRI, y Patricia Terrazas, de Acción Nacional, lo cuestionaron sobre sus futuros planes para acabar con la corrupción y lo que los legisladores llamaron “falta de experiencia” de Gómez en el cargo.

“Que la falta de experiencia no se convierta en la persecución de los enemigos políticos. El señor Santiago Nieto nos mostró que venía con la espada desvainada para someter por la vía de la inteligencia financiera a los que considera enemigos del régimen, pero una enorme displicencia para investigar a los de casa y ahí hay un chingo de nombres. En mi pueblo le llaman ‘hágase la justicia a las mulas de mi compadre’” dijo la diputada Eufrosina Cruz, del PRI.

“En el perfil quepo en la ley, si en el PAN no quepo eso lo sé de sobra. A la diputada Eufrosina le digo que no tengo enemigos, y no tengo por qué vengarme de nadie”, respondió Gómez.