Reforma guardó silencio frente a actos de corrupción de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y EPN: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el periódico Reforma por cuestionar el acuerdo para declarar de interés público y seguridad nacional, la realización de todos los proyectos y obras de infraestructura a cargo del Gobierno de México.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal dedicó varios minutos para denostar al diario, propiedad del empresario Alejandro Junco de la Vega, que en su portada de este día señala: “Opacan obras por decreto”

Al respecto, el presidente López Obrador aseguró que el diario Reforma guardó silencio frente a presuntos actos de corrupción de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

“Casi quiebran a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ahora pensando que somos iguales, sacamos este acuerdo para facilitar el avance en la construcción de obras y ya están ellos suponiendo porque es un periódico de conjeturas, además de mala fe, de que es para ocultar información y no haya trasparencia”, reprochó.

Luego, reiteró que la doctrina de los conservadores es “la hipocresía”.

Previamente, afirmó que el periódico Reforma “no dijo nada” cuando el expresidente Carlos Salinas, “que le ayudó a poner el periódico en México”, entregó bienes de la nación a sus allegados y aseguró que tampoco documentaron el Fobraproa durante el periodo de Ernesto Zedillo, cuando convirtieron en deuda pública, una deuda privada.

“Silencio en dos sexenios del PAN cuando entregaban obras sin licitar a gente cercana a ese partido, cuando ayudaban a los empresarios que se dedicaban a la exploración y perforación de pozos como este señor que estuvo en la cárcel, Amado Yáñez de la empresa Oceanografía”, dijo.

“Con (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón entregaron contratos por tres mil millones de dólares por adjudicación directa y vean si en el Reforma apareció algo y lo mismo, qué dijeron cuando de manera completamente irregular, sin transparencia, sin hacer siquiera una reunión del consejo de administración de la CFE, entregaron contratos para la construcción de gasoductos, contratos leoninos engañando que necesitábamos gas porque se iban a construir 12 termoeléctricas, no se hicieron las termoeléctricas pero se compró el gas y ahora tenemos un excedente del 40 por ciento de lo que necesita México y se tiene que pagar aunque no se utiliza, ahora acabamos de dar la instrucción de revender para no perder tanto”, señaló el mandatario.

Insistió en afirmar que el periódico Reforma no dijo nada sobre estos casos y soltó: ¿En honor a la verdad, se sabía?, cuestionó.