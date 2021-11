CFE y Pemex estarían en bancarrota si no se hubiese dado el cambio en 2018: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Nada más imaginen, si no se hubiese dado el cambio en el (20)18, ya Pemex estaría en bancarrota, la Comisión Federal lo mismo, y un caos en el país”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador y defendió su reforma Eléctrica, argumentando que sus opositores intentaron “destruir” ambas paraestatales.

“No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido, no hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas, estaría el país destrozado”, dijo.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal dijo que su gobierno está “apuntalando” a Pemex y la CFE porque el plan de “los tecnócratas corruptos y de sus jefes” era arruinar a las empresas públicas de México.

“Ahora no, nosotros tenemos estabilidad económica, financiera, no se endeudó al país, no se ha empobrecido al pueblo a pesar de la crisis económica y el prestigio de México está por lo alto”, aseguró.