AMLO no descarta poner tercera dosis de vacuna covid-19 a adultos mayores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador no descarta la aplicación de una tercera dosis de refuerzo de vacunas contra el coronavirus covid19 que comenzaría con los adultos mayores.

Durante su conferencia de prensa "mañanera", desde las instalaciones del 52 Batallón de Infantería en Zacatecas, advirtió que no se deben confiar pese a la reducción del número de contagios.

“No debemos confiarnos” manifestó, por lo que llamó a la población que no se ha vacunado contra la pandemia a que lo haga y se proteja.

"Está a la baja la pandemia, pero no debemos de confiarnos y lo mejor es que el que no se haya vacunado, que acepte vacunarse, protegerse y no es obligatorio, no es por la fuerza, es voluntario, pero debemos de seguir vacunando", declaró el presidente Lopez Obrador al encabezar la conferencia matutina desde Zacatecas.

Dijo que ahora ya comenzó la vacunación de los jóvenes 1de 5 a 17 años de edad, pero admitió que hay un rezago.

“Estamos vacunando a rezagados y no se descarta una tercera dosis, comenzando con adultos mayores", anunció.

Desde el pasado 23 de noviembre el presidente López Obrador manifestó que su gobierno analiza aplicar una tercera dosis de refuerzo contra el covid-19 para "algunos" adultos mayores, esto luego de que completen su esquema los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad.