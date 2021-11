Estamos concientizando a empresarios para que tengan dimensión social: AMLO sobre reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en defender su reforma Eléctrica y nuevamente criticó a empresarios que se oponen a la iniciativa de reforma constitucional que está en el Congreso de la Unión.

“Muchos empresarios están conscientes de que tiene que haber cambios y que no nos tiene que dar miedo y que además nada se hace al margen de la ley, ni mucho menos por encima de la ley, hay Estado de derecho, que no había antes”, aseguró.

En la conferencia mañanera, realizada en Zacatecas, el mandatario dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no tiene fines de lucro a diferencia de una empresa particular, nacional o extranjera, que se enfocan en las ganancias, “no les importa el pueblo”.

“Si lo que estamos haciendo es concientizando a empresarios para que tengan una dimensión social, una dimensión cívica y que hagan negocios con utilidades razonables, que no atraquen, que no roben”, subrayó.

Por ello, afirmó que en sentido estricto “los que actúan así”, no son empresarios, sino “traficantes de influencias”.

Luego, señaló que, en la pasada reunión con empresarios en Palacio Nacional, les explicó la necesidad de proteger a la CFE, porque, si no, “nos vamos a perjudicar todos".

Comentó que “gracias” a la Comisión en la crisis de apagones registrada el invierno pasado, se restableció el servicio en una semana.

En contraste, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, la población estuvo un mes sin servicio de energía eléctrica y padeciendo frío debido a que se incrementó el precio del gas y los consumidores tuvieron que absorber el costo en el pago de sus recibos.

Enseguida, dijo que en México no hubo aumento en la tarifa porque la CFE es una empresa sin fines de lucro.

Por ello, dijo que se tiene que cuidar el interés general y mencionó el caso de la compra de gas a empresas privadas en sexenios pasados, a pesar de que no se necesitaba y ahora se tiene un excedente de gas natural del 40 por ciento y en los contratos que firmaron se tiene que pagar el gas, aunque no se utilice, indicó.

“¿Qué, no se pusieron a pensar que se iba a afectar la hacienda pública? Pues no, ellos iban al atraco, a robar y no les importó engañar que iban a necesitar todo ese gas porque iban a construir 12 termoeléctricas, no construyeron ninguna, hicieron el negocio jugoso del gas. ¿Quién paga eso, quién termina pagando todo eso? El pueblo”, señaló el mandatario.