Ricardo Monreal rechaza presentarse como candidato externo en el 2024

MONTERREY, N. L., (apro).- El senador Ricardo Monreal rechazó que vaya a presentarse a las elecciones por la presidencia de la República como candidato externo por Movimiento Ciudadano o algún otro partido, pues él va por Morena.

En conferencia de prensa previa al encuentro que sostuvo esta mañana con estudiantes de la Universidad de Monterrey (UDEM) y de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el exgobernador zacatecano alertó sobre los riesgos de una encuesta interna en Morena, pues consideró que no es un método confiable para seleccionar al abanderado del partido en los comicios para suceder a Andrés Manuel López Obrador.

“No necesitan un externo y yo no soy un ofrecido, ni tampoco voy a desplazar a nadie que tenga méritos en esos partidos. En 2024 va a ganar Morena, pero la contienda interna nos puede hacer que se ponga en riesgo el triunfo”, dijo Monreal Ávila en su encuentro con reporteros.

Luego, a los estudiantes les dijo que, aunque el presidente ha mencionado a un grupo numeroso de personalidades que puede sucederlo, en realidad la lista es corta.

“Yo le diría que no hay tantos, diría una terna, fundamentalmente, aunque el presidente ha referido cerca de ocho, pero reales, son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el de la voz, y le quiero decir que voy a ganarles a la buena, en una elección primaria. Pero puede haber riesgo, pues si no hay apertura, hay ruptura, si hay imposición, hay división”, dijo.

Remarcó que cuando la convocatoria para elegir al candidato morenista sea lanzada en el segundo semestre del 2023, debe haber cuidado en la forma de selección pues puede haber una ruptura interior o un riesgo electoral, ya que las consultas no son fiables.

“La encuesta es un método desgastado y desconfiable. Respeto lo que dice el presidente de la República, y no voy a confrontarme con él, pues he decidido no enfrentarme con la historia y el presidente es historia. Desde mi punto de vista, lo que diga es respetable”, comentó.

Al referirse a los pasados comicios celebrados este año en la entidad, dijo que obtuvo el triunfo el candidato que tuvo más presencia en redes sociales, en relación a Samuel García, actual mandatario de MC.

Monreal recordó que Morena ha tenido un fuerte impulso en territorio nuevoleonés con el triunfo aquí, en la elección del 2018 de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aunque lamentó que el partido no se consolidara en el 2021, pues su candidata Clara Luz Flores Carrales perdió la gubernatura, a causa de “mala estrategia electoral”.

Al explicar las causas de la derrota, el morenista dijo que hubo división al interior al partido cuando ella fue designada, y no fue subsanado el disgusto en un sector de la militancia mediante trabajo de operación política de acuerdos y consensos, por lo que algunos inconformes fueron relegados y no se les proporcionó espacios de participación.

Sin embargo, consideró que si hay acuerdos Nuevo León puede ser ganado desde el espectro político de la izquierda, sin que esto signifique tomar una postura radical, si no a través de un diálogo directo con los sectores económicos y productivos, en los que el estado es fundamental a nivel nacional.

Al referirse al trabajo de López Obrador en sus primeros tres años al frente de México, Monreal dijo que este período ha sido de transformación marcado por la austeridad del mandatario que, en su estilo, se aparta de la parafernalia inherente del puesto.

“Faltan tres años que, me parece se va a centrar en proyectos prioritarios que concibe indispensables, situados en el sur del país: la refinería Dos Bocas, en Tren Maya, el istmo, el Aeropuerto Felipe Ángeles y algunos otros que están ubicados en el sur”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República.

Estimó que el proceso de transición del país inició en el 2018 y no terminará en el 2024, por lo que continuará con el presidente entrante.

En el evento en el Teatro de la UDEM estuvieron presentes el presidente del consejo de la institución, Álvaro Fernández Garza, el rector Mario Páez González, y Santos Guzmán López, rector de la UANL.