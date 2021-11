Galilea Montijo publica un video para negar vínculos con Inés Gómez Mont: "me siento devastada"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Soy una mamá de familia muy dolida. Una mujer y me siendo devastada y muy dolida”, señaló la conductora de Televisa, Galilea Montijo, tras estallar en llanto al pedir que paren los ataques en contra suya y de su esposo Fernando Reina, vinculados a Inés Gómez Mont y el fenecido narcotraficante Arturo Beltrán Leyva “El Barbas” (1958-2009).

La exconductora del programa Hoy de Televisa aseguró que todas las acusaciones en su contra que surgieron tras el escándalo de Gómez Mont y, luego, sobre su esposo y su supuesta relación con Beltrán Leyva, “los tendrá un despacho jurídico” y no volverá a hablar del tema.

Tras saludar a sus seguidores con una voz a punto del llanto, en un video de 4:14 minutos, publicado en su cuenta de Instagram, la trabajadora del espectáculo televisivo de 48 años negó haber tenido alguna relación de negocios con Inés Gómez Mont, prófuga de la justicia, junto con su marido Víctor Manuel Álvarez Puga, acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que se giró una ficha roja en su contra.

Recordó que su hermana Paola “salió de un lamentable e injusto proceso penal” con la ayuda del jurídico de Televisa. “A nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa y eso consta en papeles con el nombre del abogado”.

“Yo ya no hablaré nada de este tema ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa. Y también lo respeten. Siempre me he aguantado y me he callado. Se me ha acusado de muchas maneras, sin pruebas”.

Se autodefinió como una mujer trabajadora “desde los 14 años” y que con su honestidad ha sacado adelante a sus padres y hermanos, pese a que, durante 28 años de carrera artística, ha sido, dijo, difamada de distintas maneras por acusaciones que le duelen y le seguirán afectando emocionalmente.

"Galilea Montijo":

Por el video de Galilea Montijo donde defiende el trabajo su esposo, Fernando Reina Iglesias, y niega que exista un vínculo con la familia Puga-Gómez.pic.twitter.com/jvrnCSLOQj — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 29, 2021

Sobre su esposo, dijo que es un hombre “intachable, trabajador, gran papá y compañero”. Negó que haya sido suplente del diputado Tonatiuh González en el Congreso de la Ciudad de México ni en ningún otro Congreso.

“Mi esposo dejó de laborar en el Ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales. Él es ahora integrante del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha a diario”, dijo mientras se secaba las lágrimas con la muñeca de sus manos”.

En pleno llanto, aseguró que valora el trabajo que hace su esposo y cómo lo hace. Aseguró que seguirá trabajando con “el profesionalismo” que la caracteriza y conduciéndose con n comportamiento profesional y “de estricto cumplimiento” con la ley.

“Seguiré trabajando como siempre con todo el cariño, el amor, la alegría y profesionalismo que me caracteriza. Perdón para todos ustedes. Seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad y por la de ellos. Perdón por ponerme así. Pero, de verdad, ya es demasiado. ¡Perdónenme!”

“Sostengo lo que está en el libro”, dice Anabel Hernández sobre la presunta relación de Galilea Montijo y Beltrán Leyva

La conductora no se refirió a la presunta relación sentimental con el narcotraficante con Beltrán Leyva abatido en 2009, publicada por la periodista Anabel Hernández en su libro Emma y las otras señoras del narco (Grijalbo 2021), que saldrá próximamente y que, según Montijo, tras su publicación analizará si emprende acciones legales en su contra.

“Sostengo lo que está en el libro”, afirmó Hernández, en entrevista con Infobae, al referirse a Montijo, de quien se refirió como alguien que ni siquiera es el personaje principal de su investigación periodística.

Montijo es mencionada junto con las cantantes Ninel Conde, Lucha Villa, la exreina de belleza Alicia Machado –vinculada con José Gerardo Álvarez Vázquez “El Indio”, operador de “El Barbas” y detenido en 2010 por autoridades mexicanas– y la actriz Silvia Irabién “La Chiva”, quien saltó a la fama tras participar en la segunda versión del reality show Big Brother, en 2003, a quien se le vincula con Jorge Balderas Garza “El JJ”, detenido por el ataque al futbolista Salvador Cabañas en 2010 e Isabela Camil.

“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más ni menos. Yo no voy a aumentar ni quitar una coma. Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí, porque no es una difamación. Yo no sé lo que puedan opinar o no otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”, afirmó.

uD83DuDD37 #Video “Sostengo lo que está en el libro”: Anabel Hernández habló con #InfobaeMéxico sobre sus referencias a #GalileaMontijo y #SergioMayer en su nuevo libro https://t.co/UdFa3TeNAM pic.twitter.com/S1jJfuv32i — Infobae México (@infobaemexico) November 29, 2021

En días pasados, el youtuber Daniel Quiroz aseguró que la ausencia de Montijo del programa Hoy por una supuesta enfermedad era en realidad una pantalla para evitar ser investigada por sus supuestos vínculos con Gómez Mont. Juntas, según el influencer, habrían registrado su nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) para promover los mismos servicios.

“Galilea Montijo también tiene registrado su nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, exactamente con la opción de brindar y proporcionar los mismos servicios que su amiga, comadre, hermana y cómplice Inés Gómez Mont”, indicó el titular del canal Argüende TV.