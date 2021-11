Los opositores “nos han hecho lo que el viento a Juárez: AMLO ante surgimiento del FCN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los opositores “nos han hecho lo que el viento a (Benito) Juárez, por el pueblo”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que se han portado “muy bien” en referencia a la conformación del Frente Cívico Nacional (FCN), para impulsar una candidatura común para el 2024.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que, pese a ese agrupamiento, su gobierno no ha sido testereado gracias al apoyo de la gente:

“Voy a presumir porque estoy en la tierra del Patricio, nos han hecho lo que el viento a Juárez por el pueblo, como decía (Benito) Juárez ‘con el pueblo todo sin el pueblo nada’. Estos grupos conservadores no le tienen fe al pueblo, amor y no respetan al pueblo son grupos de élite minoritarios”.

De esta forma se expresó el presidente del FCN, conformado por el exdirigente nacional del PRD, Guadalupe Acosta; el senador Emilio Álvarez Icaza y el exdiputado Fernando Belaunzarán, quienes afirmaron que el partido del titular del Ejecutivo federal Morena aplicará “el dedazo” para elegir a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como candidata presidencial.

En contraste, los impulsores del Frente plantean que el candidato de la oposición surja mediante un método democrático en elecciones primarias y abiertas a los ciudadanos.

Al respecto, el presidente López Obrador consideró que en el país hay un cambio de mentalidad porque la transformación que impulsa su gobierno es profunda.

“Se está llevando a cabo una transformación como no se veía en mucho tiempo, lo dijimos y me llena de satisfacción, lo dijimos, que sería una transformación pacífica pero muy profunda, radical porque íbamos a desterrar la corrupción”, apuntó.

Luego, planteó que, ante un cambio social, los grupos conservadores se agrupan y por eso se les considera “reaccionarios”.

“Estos agrupamientos han actuado con respeto, algunos insultan, pero eso es hasta parte del temperamento de las personas, no hay tantas ideologías, es una sola nada más”, dijo.

Y agregó:

“Nosotros vamos muy bien y (hay que) agradecer el respaldo del pueblo de México. De no ser por el respaldo del pueblo, los conservadores ya nos hubieran avasallado. Piensan que el pueblo es tonto, por eso no avanzan, porque son demasiados exquisitos, fifís, conservadores, tienen una mentalidad muy retrograda, desprecian al pueblo, por eso no avanzan.

“Yo ni debería estarles dando consejos, pero también es muy difícil que cambien su estrategia porque durante mucho tiempo así han hecho política desde arriba para ellos el pueblo no existe”, subrayó.

Luego, comentó que el cambio que ahora se vive en el país consiste en que el pueblo es el protagonista principal de la historia.

“Ya no es la clase política y la llamada sociedad civil, es el pueblo, eso es lo que ha ayudado mucho”, refirió.