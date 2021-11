No hay elementos para preocuparnos hasta ahora por variante Ómicron: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal realiza un seguimiento de la variante ómicron del coronavirus y aseguró que hasta el momento, no hay elementos para “preocuparnos”.

“No hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas. Hay mucha información en los medios, pero no debemos espantarnos porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada eso es lo que puedo decir”, indicó.