En segundos, el saludo de Samuel García y su esposa Mariana con el Papa Francisco

MONTERREY, N. L. (apro).- El gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez se encontraron con el Papa Francisco en el Vaticano.

Mediante una historia que publica esta mañana en su cuenta de Instagram, el emecista se aprecia en los breves segundos en los que saluda al Sumo Pontífice.

“Santo Padre, Monterrey, Nuevo León, México”, se aprecia que dice García Sepúlveda mientras le da la mano al Papa argentino, al tiempo que le entrega una camisa del equipo de futbol Tigres.

En historias previas de Instagram, que también publica, García muestra imágenes en las que, acompañada de su esposa y funcionaria, recorre en coche del sacerdote Alejandro, las calles de San Pedro, en la ciudad del Vaticano.

En el coche muestra las playares de Tigres y de Rayados que se apresta a regalar al Papa.

La playera del Club Tigres para el Papa. Foto: Instagram

También muestra la invitación del Encuentro con el Santo Padre con el sello de la Prefectura de la Casa Pontificia, y a nombre de Monseñor Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunal de la Rota Romana.

En otra imagen, afuera de una oficina, Samuel explica: “Muy buenos días. Estamos en la Cancillería del Vaticano. El padre Alejandro nos va a llevar a la audiencia. Nublado, rico. Logramos llegar a Roma. Todos los caminos llevan a Roma, y hoy tenemos la bendición con el Papa, así que, muy contentos. Nos vemos mañana en Monterrey”.

Samuel García y Mariana en el Vaticano. Foto: Instagram

En sus cuentas de redes sociales, García menciona que le entregó una carta al Papa en el que lo invita a la entidad.

“Atendiendo a su llamado de cercanía con los más necesitados, especialmente con los pobres, enfermos y migrantes, quisiera compartirle mi deseo de encontrarlo personalmente en México, en el estado de Nuevo León. Nuestro territorio particular alberga una población de más de 5 millones de habitantes, no solo de nuestro país, si no del mundo entero”.

“(…) Estamos comprometidos con la promoción de los valores humanos y religiosos, creemos que su testimonio como instrumento de paz y de fe ayudará a más fieles católicos y personas de buena voluntad a tener esperanza en un mundo mejor. Sin más por el momento agradezco su lectura y cercanía. Esperamos que esta invitación sea bien acogida y venga acompañada de una respuesta paternal. Le refrendo mi cercanía y oración siempre y la de todo el pueblo fiel de Nuevo León”, dice el texto, firmado por el gobernador.

La visita al Vaticano del mandatario nuevoleonés ocurre después de que anunciara, en días pasados, que atendería una invitación del Santo Padre, quien se había conmovido luego de que Mariana Rodríguez se cortara el cabello en solidaridad con un niño con leucemia, internado en el refugio infantil estatal DIF Capullos.

La pareja viajó a Glasgow Escocia, el fin de semana pasado, donde el participó en un panel dentro de la Cumbre Climática COP26. De regreso a la entidad, pasó por la Santa Sede.

Se espera que García Sepúlveda ya esté de regreso a la actividad pública en Nuevo león el próximo jueves.