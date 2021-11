Sheinbaum anuncia que se impugnará el amparo de Raymundo Collins para evitar ser detenido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) impugnará la resolución que un juez federal otorgó a Raymundo Collins, exdirector del Instituto de Vivienda (Invi) de la capital, para no ser detenido, adelantó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Ayer, un juez federal del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX otorgó un amparo al también exsecretario de Seguridad Ciudadana, para dejar sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de la compra de un terreno por un costo de 21 millones 333 mil pesos.

Cuestionada sobre el tema en conferencia, la mandataria local insistió: “Hay maneras de impugnar esta resolución, no es una resolución definitiva”.

Luego, matizó sobre la posibilidad de que Collins no tenga salida ante la aplicación de justicia: “Ahí depende de la Fiscalía General de Justicia -no depende de nosotros- y del trabajo que realice y, por supuesto también de los jueces, tanto del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y, en particular, lo que tiene que ver con el amparo, pues son los jueces federales”.

La resolución del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México advierte que el juez penal adscrito al Tribunal Superior de Justicia local deberá revocar la orden de captura librada desde el 21 de marzo de 2020 y emitir una nueva resolución en la que se justifiquen y corrijan las irregularidades que los magistrados señalaron al emitir la sentencia del caso.