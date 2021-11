Conflicto agrario municipal ha frenado avance de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido: AMLO

OAXACA, Oax. (apro).- Por un conflicto agrario entre los municipios de Sola de Vega y San Vicente Coatlán, se ha detenido el avance de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Solo nos falta liberar 13 kilómetros que están en San Vicente Coatlán, entonces, no quieren que se trabaje para concluir. Ya estuve yo con ellos, se portaron bien y llegamos a un acuerdo de buscar una solución, pero el problema no es la carretera sino un asunto agrario, un conflicto de limites entre Sola de Vega y San Vicente Coatlán, que viene de tiempo atrás”.

Mientras tanto, “no quieren que se trabaje para concluir, ya estuve yo con ellos, se portaron bien y llegamos un acuerdo de buscar una solución con una propuesta muy generosa”, agregó el mandatario federal durante su tradicional conferencia mañanera que se realizó en Oaxaca el lunes.

“Ya Alejandro (Murat) tiene la encomienda para visitarlos de parte mía para llevarles una propuesta y arreglar en definitiva el conflicto, es una propuesta mucho muy generosa para los dos pueblos, entonces, si hay buena voluntad, si hay buena fe, se va a resolver en diciembre, antes de que termine el año, vamos a poder terminar esos 13 kilómetros que es lo que nos impide avanzar y de esa forma sí vamos a inaugurar en agosto (de 202) la carretera”.

Insistió en que “no es un asunto del derecho de vía, es un conflicto agrario (porque) autoridades en 2003 resolvieron que la tierra en disputa es de Sola de Vega, 20 mil hectáreas, pero ya fue una resolución del Poder Judicial, cosa juzgada, pero los de San Vicente, por donde va a pasar el camino, no aceptan el fallo y entonces, para que sean escuchados atendidos, no dejan pasar, no permiten la construcción de la carretera, que no tiene que ver con lo otro, pero tenemos que buscar la conciliación y el acuerdo”.

Por lo pronto, se “les va a llevar una propuesta de parte nuestra, Alejandro y otras autoridades Adelfo Regino (titular del INPI), EL subsecretario de comunicaciones Jorge Nuño, va el procurador agrario para ver si podemos firmar ya un acuerdo definitivo, y provecho para decirles que yo voy a firmar el acuerdo para cumplir todos los compromisos”, puntualizó.