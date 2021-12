Detienen a funcionario municipal de Tijuana con casi 300 mil pesos en efectivo

TIJUANA (apro).- Jesús Gabriel Sánchez Farfán, secretario particular del secretario del ayuntamiento de Tijuana, fue detenido el sábado pasado al circular a exceso de velocidad y portar luces no autorizadas. Al revisarlo se le detectaron más de 270 mil pesos en efectivo de los cuales no pudo confirmar su origen lícito.

Elementos de la Guardia Estatal detuvieron al servidor público a las 8:45 de la noche cuando circulaba a toda velocidad a bordo de un Ford, modelo 1987, Bronco de color rojo y con luces similares a las que utilizan las corporaciones policiacas pero sin contar permiso para ello.

Al revisarlo detectaron una bolsa negra y otras de color transparente donde llevaba 277 mil pesos moneda nacional y mil dólares más, todo en efectivo. Al preguntarle sobre el monto del dinero, respondió que eran 200 mil pesos aproximadamente; “al preguntarle si tiene manera de comprobar la legal procedencia (del) dinero, manifestó que no”, se detalla en el reporte policiaco.

Autoridades del Ayuntamiento aseguraron que se respetará el resultado de la indagatoria.

Por otra parte, en los medios locales circuló la versión de presuntos ofrecimientos de personas desconocidas hacia el hoy detenido, para que lo ayudara a realizar negocios a cambio de “moches”. Sin embargo, nada de esto se ha podido corroborar.

El Ayuntamiento de Tijuana es encabezado por Montserrat Caballero, una migrante oaxaqueña, parte del grupo político del exgobernador Jaime Bonilla y quien le operó sus reformas en el congreso local.