Tres colaboradores de Murat renuncian; buscarán candidatura del PRI a la gubernatura de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa aceptó la renuncia de tres de sus colaboradores que participarán en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) donde saldrá el candidato a la gubernatura de Oaxaca, cuyas elecciones se realiza el domingo 5 de junio de 2022.

El gobierno del estado confirmó las renuncias de los secretarios de Seguridad Pública, Heliodoro Díaz Escárraga y de Administración, Germán Espinosa Santibáñez, así como del director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, casualmente incondicionales de José Murat Casab, papá del actual gobernador.

Díaz Escárraga, quien ha sido señalado por el magisterio como uno de los principales represores de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, dio a conocer en su cuenta de Twitter:

“Con esta fecha les comunico que he decidido presentar mi renuncia al cargo de Secretario de la @SSP_GobOax que me confirió al Gobernador @alejandromurat Al agradecer la confianza depositada le he pedio me permita asumir nuevos retos pero siempre pensado en y por #Oaxaca”.

A su vez, el secretario de Administración Espinosa Santibáñez, quien nunca transparentó el descuento del 10% al sueldo de los trabajadores de confianza como parte de las medidas para enfrentar la crisis del covid-19 y donde se pensaba recaudar 96 millones de pesos, dio a conocer en su cuenta de Twitter:

“He decidido participar en el proceso interno del @PRIOaxaca_, para candidato a gobernador del estado. Me sumo al proyecto de mi partido junto a compañeras y compañeros que con trabajo en unidad participarán en la elección, para seguir construyendo el Oaxaca que todos queremos”.

Mientras que el director del IEEPO informó en la misma red social: “Hoy he decidido concluir mi etapa como director de Educación Pública en el @IEEPOGobOax. Quiero agradecer a nuestro gobernador @alejandromurat por depositar su confianza en mí y a cada una de las personas que ayudaron a resguardar y fortalecer la educación de las y los oaxaqueños”.

Y además agregó un video donde presumió sus “logros” al ganarse la confianza los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y sin mencionarlos resaltó que en 30 años no se había logrado superar la confrontación entre el magisterio y la institución, a tal grado que “logramos concluir, después de tres décadas, tres ciclo escolares completos y consecutivos”.

En un comunicado, Murat Hinojosa reconoció el desempeño, dedicación y compromiso social que desempeñaron al frente de las dependencias para cumplir con los objetivos planteados, al tiempo de destacar los avances y logros en la administración estatal durante sus periodos de servicio público al frente de cada una de estas instituciones.

En Heliodoro Díaz Escárraga destacó su aportación en las estrategias de inteligencia y coordinación institucional para cumplir con la encomienda de garantizar la seguridad física y patrimonial de las y los oaxaqueños; avanzar en la profesionalización de las fuerzas policiales y permitir que Oaxaca continúe dentro de los diez estados más seguros del país.

Asimismo, reconoció en Germán Espinosa Santibáñez su aportación al frente de la Secretaría de Administración, utilizando los recursos públicos con transparencia y apegados a los criterios establecidos, trabajando siempre en equipo con las y los trabajadores para potencializar sus habilidades laborales, y primordialmente fortalecer el desempeño laboral de las mujeres.

Finalmente, agradeció el desempeño de Francisco Ángel Villarreal, quien al frente del IEEPO fue posible fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación básica, mediante el mejoramiento del equipamiento educativo en las instituciones de toda la entidad; así como garantizar durante esta contingencia sanitaria la educación en estudiantes de nivel básico.

El gobernador designó como encargados de despacho a: a Dalia Baños Noyola, secretaria técnica de la SSPO; Jadsidy Citlalli López Camiro, jefa de la Unidad de Planeación y Organización de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; así como a Ernesto López Montero, Director de Servicios Jurídicos del IEEPO.