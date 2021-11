AMLO niega intervención con la FGR para encarcelar a Lozoya: "Yo no doy instrucciones en ese sentido"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente López Obrador negó haber intervenido en la decisión de encarcelar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, dijo que ello es parte de la investigación por el caso Odebrecht que en México, se “tapo” en administraciones anteriores.

A pregunta expresa sobre si influyó en que se encarcelara al exdirector de Pemex, dijo:

"Yo no doy instrucciones en ese sentido, además la Fiscalía es autónoma, estoy hablando de la integridad del fiscal, (Alejandro Gertz Manero). Imaginen yo recomendar una cosa al fiscal, primero nunca lo haría, nunca lo he hecho, ni con los periodistas que más me atacan” dijo el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

López Obrador reiteró que se debe castigar a todos los responsables de recibir sobornos y destacó que lo ocurrido ayer con Lozoya, su encarcelamiento, es parte de la misma investigación, y agregó:

Por ello, calificó como positivo el hecho de que ahora se está retomando esta investigación en México, aunque haya pasado mucho tiempo y descartó injerencia del Ejecutivo en este caso.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal reiteró su confianza en Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), así como en el Poder Judicial para que el caso de Emilio Lozoya, quien desde ayer enfrenta su proceso encarcelado, se resuelva y no se permita la impunidad.

“Hay que tenerle confianza a la Fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. Él es una gente mayor y estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad, eso es muy importante”, refirió.