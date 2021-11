Así respondió Claudia Sheinbaum cuando se le preguntó si "imita" a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió a quienes la critican por “imitar” al presidente Andrés Manuel López Obrador y no ser una gobernadora independiente, que “jamás” traicionará al movimiento que éste representa ni se volverá una líder de la oposición.

–Hay personas que señalan que usted imita al presidente y que no es independiente de él, ¿qué les responde? –le preguntó la prensa en la conferencia la mañana de este viernes.

Después de soltar una discreta risa burlona y pensar la respuesta un par de segundos, Sheinbaum Pardo respondió:

–Venimos desde hace más de 20 años luchando en el mismo movimiento. A lo mejor lo que quisieran ver es que yo me oponga al presidente en la Reforma Energética o en los problemas de fondo del país. Pues si somos parte del mismo movimiento, somos parte de la “Cuarta Transformación”, ¿cómo me voy a hacer un líder de la oposición? No, eso no. ¡Jamás!

La morenista agregó: “Aquí siempre decimos ‘no robar, no mentir y no traicionar al pueblo’. Y yo jamás voy a traicionar de donde vengo. ¡Jamás!”.

¡Congruencia! uD83DuDC4F



Venimos caminando junto con el Presidente @lopezobrador_ desde hace más de 20 años y orgullosamente formamos parte de la Cuarta Transformación de la vida pública uD83CuDDF2uD83CuDDFD. pic.twitter.com/GYOQoV091M — Gobierno CDMX (@GobCDMX) November 6, 2021

Considerada como la favorita del presidente López Obrador para sucederlo en el 2024, Claudia Sheinbaum quiso matizar y agregó:

“Somos parte del mismo movimiento. En algunas cosas particulares habrá ciertas diferencias, pero en lo esencial, pues estamos totalmente de acuerdo. ¡Pues si no soy de la oposición!”.

(A partir del minuto 30)

La respuesta de la jefa de gobierno cobra relevancia por las múltiples ocasiones en las que ha secundado las polémicas declaraciones del tabasqueño en temas tan diversos como la reforma energética, las críticas al Instituto Nacional Electoral, la defensa de morenistas envueltos en polémicas por presunta violencia de género, el regreso a clases en medio de la pandemia, la vacunación a menores de 18 años, la entrega de programas sociales y la baja en las cifras de inseguridad, entre otros ejemplos.