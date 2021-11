Juez ordena detener a Carlos Treviño, exdirector de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ordenó la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño, por no haber comparecido a la audiencia a la que fue citado el 7 de septiembre, en la que lo imputarían por asociación delictiva y lavado de dinero.

Emilio Lozoya acusó a Treviño de haber recibido 4 millones de pesos por el contrato de Etileno XXI, firmado con Braskem, filial de la constructora trasnacional brasileña Odebrecht.

Treviño rechazó esas acusaciones y no se presentó a la audiencia de imputación, a la cual fue citado el 7 de septiembre, por lo cual el juez federal lo declaró como “sustraído de la acción de la justicia”, con base en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Óscar Zamudio, abogado del exdirector de Pemex, dijo a Radio Fórmula que no le consta dicho ordenamiento. “Yo estoy escuchando mucho en medios de comunicación que así es (la orden de aprehensión); a mí no me consta“, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

No obstante, reconoció que de existir la orden de aprehensión de contra de Carlos Treviño, sería por no acudir a la audiencia.

El abogado reveló además que Carlos Treviño se encuentra en Texas, pero aseguró que no se está escondiendo de las autoridades mexicanas, porque las está esperando.

Carlos Alberto Treviño Medina fue director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en sustitución de José Antonio González Anaya, quien fungió como titular de la empresa productiva desde febrero del 2016.

Treviño también fue oficial mayor en las secretarías de Economía y de Energía; subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, director general de Financiera Rural y director de Finanzas en el Instituto Mexicano del Seguro Social.