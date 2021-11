La SEP signa con la UNESCO la Declaratoria para Prevención de Violencia, Acoso Escolar y Ciberacoso

CAMPECHE, Cam. (apro).- La secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, firmó hoy aquí con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y ministerios de Educación de Francia, Marruecos y Catar la Declaratoria para Prevención de Violencia, Acoso Escolar y Ciberacoso.

El documento se firmó en el marco del centenario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la de la Reunión Nacional de la Red de Escuelas Asociadas de la Unesco, que tiene lugar aquí y en la que participan el ministro de Educación Nacional, Juventud y Deporte de Francia, Jean-Michel Blanquer, y Aziz Nahia, director de Cooperación y Promoción de Educación Privada de Marruecos.

Un gran logro para la lucha contra el acoso escolar: firma en Campeche de la Declaratoria para la prevención de la violencia y del acoso en la escuela, en conjunto con la Secretaria de educación @SEP_mx, la gobernadora @LaydaSansores, y los Embajadores de Marruecos y Qatar. pic.twitter.com/5DUqRTaEsx — Jean-Pierre Asvazadourian (@AsvazadourianJP) November 4, 2021

En el evento, Gómez Álvarez reconoció que la violencia y acoso escolar requieren atención de los sistemas educativos y las escuelas, sin perder de vista la participación y el compromiso social de quienes integran las comunidades de aprendizaje.

Advirtió que la violencia incide en la permanencia y en el desempeño escolar, al igual que en la autoestima, la capacidad creativa y la construcción de un mundo mejor.

Alertó que la violencia en México se ha expandido en las escuelas, pues distintos indicadores señalan que ocho de cada 10 niños, de entre 8 y 10 años, sufren diariamente algún tipo de violencia o de acoso, especialmente bullying.

Añadió que la violencia escolar y el acoso cibernético requieren atención de especialistas, docentes, personal escolar, autoridades de los tres órdenes de gobierno, madres y padres de familia, para obtener mejores resultados.

“Tenemos el reto de formar ciudadanos capaces de entender el mundo; capaces de tomar decisiones y resolver problemas. A la SEP le preocupa mucho la cuestión cognitiva, de conocimientos y saberes, pero sobre todo nos importa mucho que nuestros niños sean felices, que sean buenos seres humanos y que sean capaces de servir a los demás”, señaló.

Mencionó que la SEP, en coordinación con otras secretarías y organismos, implementa acciones tendientes a contrarrestar la violencia, como el convenio con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para reducir riesgos en el uso de la tecnología; la firma de directrices con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para promover proyectos y estrategias que contribuyan a la igualdad, y a prevenir, atender y sancionar la violencia de género, entre otros mecanismos.

Dijo que “tener a la Unesco como asociado permite fortalecer medidas de prevención, mediante el conocimiento e intercambio de prácticas exitosas que sirvan para abatir la violencia en cualquiera de sus manifestaciones”.

Asimismo, celebró que la Unesco, en el marco de su 75 aniversario, se sume a las iniciativas de Francia, Marruecos y México, ya que las niñas y niños merecen ambientes sanos y libres de violencia, objetivos que, dijo, se alinean con el espíritu de fortalecer la paz y el desarrollo de las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura.

Refirió que, a lo largo del tiempo, la Unesco no sólo ha reafirmado su compromiso con los valores que le dieron origen, sino que, con sus acciones apoya a los Estados miembros para orientar las políticas educativas y atender problemas específicos como la violencia.

Trabajar con la autoestima: Sansores

Por su parte, al dar la bienvenida a los asistentes a la reunión y al estado, la gobernadora Layda Sansores San Román reconoció el esfuerzo que realiza la Red de Escuelas Asociadas de la Unesco para llevar estrategias conjuntas a todas las escuelas, que permita erradicar la violencia escolar, el acoso y el ciberacoso.

Consideró que con ellas los niños, las niñas y jóvenes tendrán los mecanismos que les permitirán decir lo que mucho trabajo les cuesta, les lastima y los hiere, pues una burla y un desprecio no se borra jamás.

"No es una tarea fácil, es una labor titánica porque los niños, las niñas y los jóvenes callan, no denuncian y entonces es donde debemos comenzar a trabajar, en su autoestima, para que se sientan seguros, para que no permitan que los dañen o que dañen a otros compañeros", advirtió

En su oportunidad, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, quien estuvo de manera virtual recordó que un informe desarrollado con información de 144 países reveló el fuerte impacto del acoso escolar, incluido el ciberacoso. Uno de cada tres alumnos, explicó, dice haber sufrido acoso.

Detalló, en un mensaje grabado para la ocasión, que ese acoso ya no se limita sólo al recinto escolar, sino que se extiende y se ramifica; y que el confinamiento incrementó el ciberacoso.

Dicho fenómeno, expuso, tiene consecuencias dramáticas en aspectos como el rendimiento escolar y la asistencia a clases, ya que las víctimas corren dos veces más riesgo de abandonar la escuela. Asimismo, genera impactos en la salud física y mental de las personas.

El representante permanente de México ante la Unesco, Juan José Bremer de Martino, aseguró que este país apoya todas las acciones encaminadas a combatir el acoso escolar, para generar un ambiente favorable para el desarrollo de la niñez y la juventud.

También para ofrecer respuestas al acoso, principalmente por medios electrónicos, que se ha agudizado por el uso de las redes sociales y por la pandemia provocada por Covid-19.

El ministro de Educación Nacional, Juventud y Deporte de Francia, Jean-Michel Blanquer, dijo que en su país se han implementado acciones preventivas para impedir el acoso y violencia escolar, desde los primeros niveles educativos.

Afirmó que se debe exigir a las plataformas de redes sociales que participen en la disminución del acoso cibernético, porque ellos forman parte de este problema y deben ser parte de la solución.

En representación de Chakib Benmousssa, ministro de Educación Nacional, Formación Profesional, Enseñanza Superior e Investigación Científica de Marruecos, el director de Cooperación y Promoción de Educación Privada, Aziz Nahia, informó sobre un proyecto que permite fomentar valores en la sociedad y a su vez terminar con los índices de violencia en las escuelas, pero erradicando desde los hogares donde se forman los agresores.

Añadió que durante este tiempo de pandemia el acoso cibernético se hizo más presente por las redes sociales y el sedentarismo.