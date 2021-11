López Obrador "en realidad va a ir a la ONU a tomarse una foto": Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un video del lunes Ricardo Anaya, criticó nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador por no haber asistido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en la que estuvieron los mandatarios de las 20 economías el mundo, mientras que mañana estará en al ONU donde, dijo, habrá representantes de segundo nivel.

El panista dijo que López Obrador asistirá a una reunión en la ONU donde no habrá mucha asistencia a hablar del combate a la corrupción, mientras que en México se niega a que se investiguen a sus hermanos Jesús y Pío Lorenzo, acusados de recibir ilegalmente dinero para sus campañas.

“Lo importante era ir al G-20 y a la COP26, pero López Obrador no se siente cómodo en el mundo porque no lo entiende. Así que no va a las reuniones importantes donde hay que dialogar y entender sobre economía, salud y cambio climático. Solo va a las reuniones donde puede hablar desde un podio él solito, de lo que se le pegue la gana, sin que nadie lo cuestione, porque dialogar no sabe”, acusó el panista.