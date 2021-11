AMLO propone ante la ONU cobrar 4% de impuestos a los más ricos para ayudar a los más pobres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la corrupción en el planeta, argumentando que es la principal causa de desigualdad social global durante su discurso en la sesión del Consejo de Seguridad en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde llamó al organismo a “despertar de su letargo”.

Por ello, propuso la creación de un fondo de un billón de dólares, conformado por “la contribución voluntaria” de magnates, corporaciones privadas y países, para beneficiar a 750 millones de personas que sobreviven diariamente con menos de dos solares al día.

En su participación, el mandatario mexicano, quien también preside el Consejo de Seguridad explicó su propuesta de la siguiente forma:

Luego, explicó que la propuesta para establecer el Estado mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes y desglosó.

“El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del plantea; una aportación similar a las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB), de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20”, es decir las naciones más desarrolladas del planeta.

De cumplirse esta meta de ingresos, dijo AMLO, el Fondo podría disponer anualmente de un billón de dólares, indicó.

Luego, planteó que estos recursos deben llegar a los beneficiarios de forma directa y sin intermediarios

“Porque cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a los pobres a través de organismos no gubernamentales de la sociedad civil o a otro tipo de organizaciones, no quiero generalizar, pero en muchos casos se queda el dinero en aparatos burocráticos, pagar oficinas de lujo, mantener asesores o se desvía y termina por no llegar a los beneficiarios”, aseguró.