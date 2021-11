AMLO reconoce papel de migrantes, estima envío de remesas por 50 mil millones de dólares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En un mensaje desde Nueva York a los migrantes mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció su papel, pues se estima que este año mandarán en remesas 50 mil millones de dólares y se ha convertido en el principal factor de reactivación de la economía en México.

Dijo que hablará con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en ese país.

Mensaje a nuestros hermanos migrantes desde Nueva Yorkhttps://t.co/aLencMICYf pic.twitter.com/QCYWGCqhNL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 9, 2021

“El tiene el compromiso de regularizar 11 millones de migrantes, no es un asunto solo de él , se requiere la aprobación del Congreso, pero nosotros también vamos a ayudar para que el Congreso de Estados Unidos respalde al presidente Biden y se logre esta regularización y también que no se maltrate a los migrantes mexicanos, ni a ningún migrante del mundo”, manifestó López Obrador.

Durante su intervención destacó que México ocupa a presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, con un mensaje no militarista, ni de invasiones.

“Nosotros no estamos a favor de la guerra”, dijo en compañía del canciller Marcelo Ebrard y del embajador Juan ramón de la Fuente.

Destacó que el mensaje de México es a favor de la paz como fruto de la justicia,

En el mensaje dirigido a la comunidad de migrantes mexicanos en Estados Unidos manifestó su admiración a quienes migran, les llamó “héroes y heroínas” y dijo que no se olvidará para atender a quienes tienen la necesidad de llevar las cenizas de sus familiares a México, debido a la pandemia por covid-19.

El presidente dijo a los migrantes que el país ya esta venciendo la pandemia y de la crisis económica. “Ya vamos saliendo, de nuevo esta creciendo la economía, ya tenemos más empleo que antes de la pandemia, están inscritos al Seguro Social 20 millones 800 mil trabajadores mexicanos, es una cita histórica. Ya se esta logrando la normalidad económica”, aseguró.

Afirmó que no se cayó la recaudación de impuestos, que se tienen recursos para atender las necesidades del país y no hubo necesidad de endeudar a México porque ya no se permite la corrupción y no hay gastos suntuarios, superfluos ni lujos en el gobierno, lo cual permite ahorrar y distribuir los recursos en programas sociales y becas a 11 millones de becas en educación.

Reconoció mandando un abrazo a los migrantes la importancia del envío de dinero a México. Indicó que el año pasado, enviaron 40 mil 600 millones de dólares, cuando más se necesitaba en el país porque ese dinero va a 10 millones de familias y a cada persona le llegan 7 mil pesos por mes.

Destacó que con ese dinero se reactiva la economía, se revive el comercio y es la principal fuente de financiamiento que tiene el país, las remesas que este año serán a 50 mil millones de dólares.

Aseguró que este dinero se complementa con lo que el gobierno destina a la población más pobre y no como antes que era “de arriba hacia abajo”.