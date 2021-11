Boda de Santiago Nieto como de "la realeza europea", hay que investigar a invitados: Kenia López

Contradicción. La legisladora dijo que los funcionarios no pregonan con el ejemplo de la austeridad que dice el presidente. Foto: https://www.instagram.com/kenialopezr

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Kenia López vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, demandó que se investigue la lista de funcionarios que fueron a la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey en Antigua, Guatemala.

Pidió también que se indague cómo viajaron los funcionarios al enlace matrimonial del titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) con la consejera electoral Carla Humphrey.

En una conferencia de prensa la senadora criticó que en tiempos de austeridad pregonada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se realicen este tipo de eventos.

“El problema, es que mientras en nombre de la austeridad se recortan recursos a temas como la atención del cáncer infantil, los funcionarios de la actual administración demuestran que no pregonan con ella", aseguró.

“Los invitados de Morena a la boda son una muestra más de que, aunque el Presidente de la República diga misa y les prohíba a sus funcionarios gastar en cosas superfluas, ellos hacen todo lo contrario. Las cosas no han mejorado en nada; mientras que en aras de la austeridad se sacrifican programas sociales y se dejan sin medicinas a los niños que lamentablemente tienen cáncer, los miembros de la 4T no dejan de armar eventos dignos, por cierto, de la realeza europea”, criticó la senadora.

“¿Cuántos funcionarios de Morena tuvieron que transportarse en aviones privados para llegar a ese evento social? Desobedeciendo, claro, las instrucciones de su patrón”, dijo ante los medios.

“Es evidente que hoy este discurso de no viajar en aviones privados, de no gastar en cosas suntuosas, este fin de semana, entre los que fueron a la Fórmula 1 y los que fueron a esta boda tan mencionada, me parece que demuestran que el Gobierno de López Obrador es solamente un Gobierno de discurso, es un Gobierno de atole con el dedo”, expresó.

“Con estas referencias ¿qué va a decir López Obrador ante el Consejo de la ONU el día de mañana? ¿De qué hablará? ¿De eso hablará, del combate a la corrupción? Aunque claro, que no será un referente, no si va a hablar de temas anticorrupción. Lo primero, hay que recordarles los videos de sus hermanos recibiendo dinero o de los funcionarios que están en duda, si viajan con miles de dólares”, afirmó.