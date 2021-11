Dictamen de Presupuesto 2022 avanza en comisión de San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de poco más de seis horas de reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados de Morena, PT y el PVEM se enfrentaron con legisladores de la oposición para discutir y lograr la aprobación el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, con 31 votos a favor y 24 en contra.

Después de que la tarde del 8 de noviembre esta comisión enviara el dictamen con ajustes y disposiciones después de tres meses de diálogos abiertos con autoridades y especialistas, la bancada de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN solicitó una modificación en la agenda legislativa para poder estudiar esta nueva propuesta con más tiempo del otorgado por la bancada de Morena, y así poder discutirla y votarla en el pleno.

Inicialmente se había planeado que la discusión y aprobación del presupuesto iniciara hoy por la tarde en el Salón de Sesiones; sin embargo, se acordó comenzarla el miércoles 10 de noviembre.

Uno de los puntos más álgidos de la discusión fueron los casi 5 mil millones de pesos que se sugirió retirar al INE del presupuesto federal. Calificaron como una venganza a la comparecencia de Lorenzo Córdova, consejero presidente del instituto.

Lidia Pérez Bárcenas, de Morena, expresó que la solicitud original del INE de 24 mil 650 millones de pesos es excesiva y no corresponde a las actividades que desarrollará en 2022, por lo que en el dictamen el presupuesto para el órgano electoral se redujo a 19 mil 736 millones de pesos.

“Esto no es un ejercicio, ni una ventaja ni una embestida contra el INE, lo que hicimos fue un análisis de los procesos de 2018 a 2022 y la reducción del presupuesto no tiene que ver con la comparecencia del consejero director, sino con las actividades y funciones de 2022”, dijo la legisladora.

En la reunión, se debatieron las propuestas a favor y en contra del presupuesto enviado por el Ejecutivo en septiembre pasado para el ejercicio fiscal de 2022, como el combate al cambio climático, y la falta de mayor presupuesto para el combate a la violencia contra las mujeres, o el exceso del uso de los recursos en programas sociales, los megaproyectos propuestos por Andrés Manuel López Obrador, el combate al crimen organizado y la austeridad de la actual administración.

“Todo lo que ha suscitado a partir del 8 de septiembre en que lo recibimos, es una pantomima, no estamos discutiendo de a de veras. No se tomaron en cuenta las consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación, no hay sustancia que permita pensar que hubo una escucha activa de las minorías”, expresó Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano.