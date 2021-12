"Hoy es un día para festejar": así recibieron a YosStop en su casa tras cinco meses en prisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –La influencer Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, fue recibida en su casa con flores y letreros de bienvenida, tras cinco meses de estar recluida en el Centro de Readaptación de Santa Martha Acatitla, y salir libre luego de lograr un acuerdo reparatorio y reclasificación del delito por recibir, reproducir y almacenar el video de la violación de una menor de edad.

“No hay más imagen que describa lo que se sentía en tu casa”, indicó en sus historias de Instagram, junto a la imagen de un cachorro, seguida por la fotografía de los letreros de bienvenida y las flores que colocaron en su casa, y de un globo color rosa con el texto: “Bienvenida. Te extrañamos mucho. Por fin volviste” y una grabación de ella, su hermano, Ryan, su madre y sus perros frente a un pastel de chocolate.

Foto: Instagram justyoss

Más tarde publicó en Instagram un video difundido previamente en TikTok en el que abraza a su mamá con la canción “Free as a bird” de Los Beatles de fondo. Lo acompañó con el siguiente mensaje:

“Llegué a las 12am del 1 de diciembre para abrazar a mi mamá y decirle FELIZ CUMPLEAÑOS. Me dijo: Eres el mejor regalo que he recibido. A veces cuestionamos demasiado cómo pasan las cosas, parecería una simple coincidencia pero no lo es. Hoy es un día para festejar, no solo por el cumpleaños de la mujer que más amo, no solo porque por fin soy libre físicamente, sino porque HOY nos podemos ver, tener, hablar, conectar, abrazar, besar y amar. TE AMO MAMÁ”.

Foto: Instagram justyoss

La noche del martes, Hoffman salió del penal luego de que un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le concedió la suspensión condicional y reclasificación del delito de pornografía infantil por el de discriminación.

“Estoy feliz bien porque ya estoy libre. La verdad es lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa. Muchas gracias por apoyarme”, señaló al salir del penal femenil.

Foto: Instagram justyoss

Según La Silla Rota, dijo que trabajará en apoyar acciones para frenar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y que estaba arrepentida por lo que hizo en 2017.

Así recibieron a YosStop en su casa luego de salir de prisión. pic.twitter.com/uhZXSq46Vz — Alfredo Molina (@AlfredoRadio) December 1, 2021

Por su parte, Ainara, quien la denunció, aceptó la reparación del daño mediante una medida económica avalada por el juez.

Aunque está libre, la influencer deberá cumplir con una serie de medidas cautelares o volverá a estar presa. Una de ellas es que grabe una disculpa pública a Ainara y no se exprese públicamente sobre menores de edad o por cuestiones de género. Deberá tomar cursos sobre discriminación, violencia de género y perspectiva de infancia.

Si en tres años cumple con el acuerdo reparatorio y otros requisitos pactados, el proceso penal en su contra será cancelado.

¿Qué hizo YosStop?

El 29 de junio pasado, Yoseline Hoffman fue detenida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tras ser denunciada por Ainara “S” por los delitos de pornografía infantil y violación equiparada, luego de que difundió y comentó en su canal de Youtube una grabación de cinco adolescentes violándola que subieron a las redes sociales, en 2018.

La víctima tenía 16 años en ese entonces y no se juzgó a los agresores, sino que se burlaron de la menor, incluyendo a YosStop quien publicó un video llamado “Patética Generación” que después borró de sus redes sociales, donde se pronunciaba sobre una pelea entre unas chicas que golpeaban a Ainara “S”.

YosStop se mofó de Ainara. Dijo que se había vuelto famosa porque “en una peda se dejó meter una botella de Champagne Moët por la vagina”. Luego, utilizó el video para burlarse de Ainara, a quien calificó como puta y la revictimizó culpándola de los hechos

Año y medio después, Ainara decidió denunciar su caso. Después, publicó una serie de videos en TikTok donde reconoció que al volver su caso viral y hablar del delito del que fue víctima, YosStop la afectó psicológicamente, pues era menor de edad.

El caso se hizo viral y el despacho Schütte y Delsol Gojon Abogados presentó la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por los delitos de violación equiparada y pornografía infantil.

“El día de hoy presentamos la denuncia de hechos en contra de Nicolás B, Carlos R, Julián G, Axel A, Patricio A y Yoseline H por los delitos de pornografía (infantil) y violación equiparada cometidos en contra de Ainara S. #NosotrasConAinara #YoConAinara #JusticiaParaAinara”

Según los hechos narrados en la denuncia, el 25 de mayo de 2018, Ainara “S” de 16 años, fue a la casa de Axel “A” a una fiesta. Consumieron bebidas alcohólicas, lo que resultó en que Ainara tuviera una alteración evidente de los sentidos.

“A pesar de esto, Carlos R, Julián G, Axel A y Nicolás B, introdujeron una botella de Champagne en la vagina de la víctima, mientras se encontraba en evidente estado de ebriedad, cometiendo de este modo, la conducta delictiva consistente en violación equiparada. Lo anterior quedó documentado en una videograbación.”

La víctima también estuvo involucrada en una pelea que también fue videograbada y se hizo viral.