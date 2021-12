Gobierno de Israel colaborará para extraditar a Tomás Zerón: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el primer primer ministro de Israel, Neftalí Bennet, le informó que se colaborará para la extradición a México de Tomás Zerón de Lucio -extitular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI)- acusado de tortura de implicados en el caso Ayotzinapa.

“Va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad”, afirmó el presidente este viernes en Chihuahua.

“Israel no puede ser refugio de torturadores” dice AMLO al insistir en extradición de Zerón

“Quiero también aprovechar, que envié una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona a refugiarse y le pedí que ellos no podían por la historia del pueblo de Israel prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad”, informó López Obrador..