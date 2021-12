CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el momento en que Gilberto Lozano, líder de FRENAAA --grupo conservador, opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador--, iba a decir algo “bien importante”, cayó a su lado el cuadro con la imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba en una pared.

Lozano realizaba este viernes una grabación para sus seguidores, que interrumpió para persignarse cuando vio caer el cuadro, y se le escuchó decir: “Santa María Purísima”.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Uno de los usuarios, el periodista Jairo Calixto, apuntó: “El momento preciso en que La Guadalupana demuestra que los de FRENAA y @gilbertolozanog la tienen hasta la coronilla”.

El momento preciso en que La Guadalupana demuestra que los de FRENAAA y @gilbertolozanog la tienen hasta la coronilla uD83DuDE4FuD83DuDE4FuD83DuDE4F #DéjenseAhí pic.twitter.com/VWnSj8KoZL — Jairo Calixto (@jairocalixto) December 10, 2021

Al periodista le respondieron otros que musicalizaron el video con el tono de suspenso del programa La Rosa de Guadalupe. Y otros comentaron que La Guadalupana les demostró con su caída de la pared que no está con FRENAAA ni con Lozano; que no lo respalda, que no le gusta que la usen “hipócritas”, o quizá se trataba de un mensaje divino.

Gilberto Lozano usando a la Religión como Símbolo de su movimiento FRENA, pero a la Virgen de Guadalupe no le gusta que la usen hipócritas. pic.twitter.com/uv5rwkzkAj — RedViralMexico (@RedViralMexico) December 10, 2021

Algunos más señalaron que el movimiento de FRENAAA encabezado por Lozano es dinero desperdiciado del empresario Claudio X. González.

Cuando el engaño de los españoles, para someter a los indígenas, FRENAAA el discurso del nefasto de Gilberto Lozano... este facho no le sale absolutamente nada. Dinero desperdiciado de Claudio X. González. pic.twitter.com/Sq97TSlOXT — Juan Paco (@juanpako99) December 10, 2021

“¡Hasta la Virgen de Guadalupe le huye a Gilberto Lozano y sus Frenáticos!”, exclamó un usuario.

¡Hasta la Virgen de Guadalupe le huye a Gilberto Lozano y sus Frenáticos! pic.twitter.com/iAa2dEsjJH — Enrique Duarte (@kikesma) December 10, 2021

El video no fue publicado en sus redes sociales ni compartido por la cuenta de FRENAAA, pero sí aparecía el anuncio para realizar, a partir del 9 de diciembre a las 9:22 horas, un “Maratón en homenaje a nuestra Reina Madre:

“Acabemos con la falsa Morena. Han estado atacando a líderes religiosos de la Fe Católica. En su nombre vamos x 500 mil firmas de aquí al 12 de diciembre. Ayúdanos como auxiliar, da clic en este chat: chat.whatsapp.com/IMVA49SDAqG1L8”.