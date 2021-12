Algunos empresarios se han disculpado por abusar y ahora quieren actuar con rectitud: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que algunos empresarios opositores a la reforma Eléctrica, están ofreciendo disculpas por “los abusos que cometieron” y quieren participar nuevamente en actividades de interés público con el compromiso de actuar con “integridad y rectitud”.

El mandatario reprochó antes a las empresas que pagan menos luz que una familia por los acuerdos que hicieron en el pasado con las autoridades en turno, reiteró que, si bien, sus contratos son legales, son inmorales.

“Es legal, pero es inmoral, es legal porque ustedes (los empresarios) que tenían muchas influencias modificaron las leyes para su beneficio y abusaron, entonces ya no más actitudes ventajosas, que haya justicia y no hay problema con nadie, es nada más que todos ayudemos y no estemos pensando nada más en nosotros”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario criticó nuevamente a los empresarios que fueron beneficiados con contratos para la venta de gas al gobierno federal en precios “elevados” y por 40 años.

“Aunque el gobierno no necesite el gas y no lo consuma (el gobierno) me tiene que pagar porque así está el contrato y a mí me va a ir muy bien y voy a seguir apareciendo en la lista de los hombres más ricos de México y el mundo a costillas del erario, a costa del sufrimiento de la gente porque al que le están robando es al pueblo y todavía hasta me puedo persignar y puedo ir a la iglesia y comulgar y confesar y salir de ahí pensando que dejé en cero el marcador para seguir pecando porque eso es pecado social”, siguió el mandatario.

Y cuando le preguntaron si había reprochado de esta forma cuando sostuvo una reunión con empresarios la semana pasada en Palacio Nacional, el mandatario respondió.

“Sí, no así pero sí lo dije, sí puse el ejemplo este de que no era posible que se pagara menos por lo de la luz, que no era justo, eso lo dije y que ya todos teníamos que ayudar”, dijo y agregó:

“La verdad, los empresarios están ayudando mucho, están ayudando y hay algunos que se arrepienten y me están hasta ofreciendo disculpas nada más que por dignidad, no puedo decirlo, pero eso habla muy bien de ellos. Ofreciendo disculpa como representante del pueblo por mi investidura por abusos que se cometieron y quieren ayudar, es decir, quieren tener otra vez participación con el compromiso de actuar con rectitud y con integridad”, matizó el tabasqueño.