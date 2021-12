Suspenden sorpresivamente comparecencia entre López-Gatell y diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin llegar a un acuerdo, la comparecencia privada entre diputados y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell terminó abruptamente hoy en San Lázaro.

La reunión entre López-Gatell y los miembros de la Junta de Coordinación Política se terminó por un tema de privacidad. El acuerdo había sido que la comparecencia fuera a puerta cerrada, al igual que la sostuvieron el lunes pasado con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

#Infórmate uD83CuDFA5| Cerca de las 11 horas con 45 minutos el Subsecretario de Salud @HLGatell, arribó a la @Mx_Diputados para reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política pic.twitter.com/IgBXvZ5Emv — Noticias Congreso (@NoticiaCongreso) December 13, 2021

Desde el viernes pasado, el coordinador de la bancada de MC, Jorge Álvarez Máynez, había solicitado, sin éxito, que fuera una reunión pública, transmitida incluso por el Canal del Congreso.

José Elias Lixa, diputado del PAN, aseguró en una conferencia de prensa posterior que la primera cámara que apareció en la reunión fue del equipo de López-Gatell.

“Parte de las dificultades de la reunión era el formato, que terminó siendo sin cámaras, pero al principio de la reunión, la única cámara presente era del equipo del doctor Gatell, se solicitó que fuera abierta o cerrada, que tomaran una determinación, se pidió que esa cámara no se mantuviera en la Jucopo, hasta ahí muy tranquilos, hasta que existió una suposición que alguien pudiera estar grabando, ahí se descompuso el ambiente”, reveló.

Desde el inicio de la reunión, Máynez transmitió en su cuenta de Twitter algunos de los pormenores y fotografías. Informó que López-Gatell interrumpió la moción de Luis E. Cházaro, coordinador de los diputados del PRD, porque la vicecoordinadora Elizabeth Pérez intentó grabar la sesión, un hecho que la legisladora desmintió en su cuenta de Twitter.

Por iniciar la comparecencia de López Gatell. Toda vez que los partidos de siempre decidieron hacerla privada, estaremos compartiendo por aquí la información. pic.twitter.com/mDs5pKZvhn — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) December 13, 2021

“Vienen aquí a trabajar como funcionarios públicos”, dijo Cházaro en conferencia de prensa.

Lixa desmintió que la comparecencia terminara en manotazos como se había rumorado. Y aseguró que no se logró discutir de temas de salud, ni concretar una fecha para una futura comparecencia pública.

“Ya saben que yo no soy chismoso, pero si me preguntan. A ver, para ser claros, yo no vi manoteo de absolutamente nadie, pero ahora resultaría que quienes mantienen los ambientes más ríspidos en esta Cámara se van a asustar por manotear”, dijo.