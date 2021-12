AMLO pide no dejar huecos en Ley general de control del tabaco y prohibir los cigarros electrónicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los integrantes del Senado de la República para que aprueben la reforma a la Ley general de control del tabaco que envió el Ejecutivo que prohíbe la importación y comercialización de dispositivos electrónicos de nicotina, y antepongan la salud del pueblo a los intereses mercantiles.

Dijo que la iniciativa del Ejecutivo ya fue aprobada en la Cámara de diputados federal pero al llegar al Senado, un representante de la Cámara alta pretende modificar el texto original y presentó una reserva.

“Hoy tratamos el tema porque le hicieron modificaciones que no estamos de acuerdo, ya hoy vamos a expresar nuestra inconformidad para que se discuta bien y se analice bien y no se apruebe al vapor sin que los legisladores conozcan el fondo y estos detalles porque son palabras, eufemismos que colocan para que se puedan agarrar y llevar a cabo interpretaciones para comercializar estos productos”, dijo el presidente López Obrador en referencia a la importación y venta en el país de cigarros electrónicos.

Por ello, envió un mensaje a representantes de empresas tabacaleras y senadores que intentan modificar la iniciativa del gobierno federal.

En la conferencia mañanera, el mandatario fijó una postura sobre la reforma a la Ley general de control del tabaco que contempla principalmente, establecer espacios 100 por ciento libres de humo y regular de manera estricta la publicidad, propaganda y patrocinio de los productos del tabaco.

Al respecto, dijo que esta mañana en la reunión del gabinete de seguridad se abordó el tema porque el gobierno federal busca que la reforma no permita interpretaciones a modo y huecos para evadir su cumplimiento.

“Queremos que sea muy claro, que no se permita que puedan utilizarse instrumentos, artefactos, cigarros electrónicos, nada. Que no quede ninguna puerta abierta y que se evite el que se introduzcan este tipo de dispositivos porque está demostrado que son dañinos para la salud y que sobre todo afectan a los jóvenes, entonces no puede ser que un interés mercantil y comercial, que el lucro esté por encima de la salud”, indicó el mandatario.

Luego, dijo que al gobierno federal le “ha costado mucho” esta iniciativa y comparó el caso del tabaco con el tema de los medicamentos y los proveedores.

“Hay tantos intereses que dificultan el acceso a los medicamentos. Acá es al revés, pero también los mismos intereses, no queremos nada que dañe a la salud, y no hay influencia que valga, ya no es ese poderoso caballero don dinero el que domina México, ya es el interés general, el interés del pueblo y la nación. Es cuidar la salud del pueblo no el interés de mercaderes sin escrúpulos”, concluyó López Obrador.