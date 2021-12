"Ojalá el PRI haga lo mismo", dice AMLO tras diálogo entre el PAN y el gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el diálogo del gobierno federal con dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), y dijo que ojalá sus opositores depongan “la actitud extremista de rechazar todo”.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre la reunión entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, donde se acordó instalar a principios del próximo año, siete mesas de trabajo para analizar la viabilidad de las reformas eléctrica y político-electoral.

Al respecto, el presidente López Obrador consideró que “más vale tarde que nunca”, en referencia al diálogo con una fracción del panismo en el país y dijo que los servidores públicos tienen que poner por delante el interés de la nación, en lugar de asumir una actitud de rechazo a ultranza.

“No es nada más oponerse por oponerse y que bien que plantearon el diálogo y nosotros pues queremos diálogo y que conozcan por qué la actuación del gobierno, que tengan más elementos y que actúen pensando en el interés general en lo que representan, no en el interés partidista porque son representantes del pueblo y en el caso del Senado son representantes de las entidades federativas”, indicó.

Luego, recordó que el interés de su gobierno es que se conozca y entienda “la necesidad" de las iniciativas de reforma eléctrica y electoral.

“Hay iniciativas que nosotros estamos promoviendo que queremos que se conozcan ¿por qué es necesaria la reforma constitucional en materia Eléctrica? ¿En qué consiste la reforma Eléctrica? que se debata más, que se conozca más y que no haya cerrazón y si ellos consideran de que es contraria al interés nacional pues entonces sí, con elementos pueden decir “nos oponemos””, señaló.

Dijo que hay otras iniciativas que también se deben analizar y debatir pero “ no como era antes del toma y daca, te doy esto y tú ¿qué me vas a dar a cambio? porque así era, firmaban hasta acuerdos”, comentó.

“Una vez en Gobernación firmaron un acuerdo, los partidos, te apruebo de que aumenten el IVA pero que no vayan en alianza tú partido con otros partidos, creo que en el estado de México, así de ese tipo o el acuerdo sobre las llamadas reformas estructurales con el PAN; el Ejecutivo llega al acuerdo para aprobar la reforma Energética pero el PAN dice “yo ayudo, yo apoyo pero no voy a aprobar la reforma Fiscal” pero si me apoyas con los votos para la Energética aunque no me apoyes con la Fiscal ya tengo mayoría y hago el acuerdo y luego con el PRD, no me apoyes en la energética pero apóyame en la Fiscal y ya con los votos de ustedes para la Fiscal saco la reforma, así fue”, recordó el presidente.

“Entonces supuestamente se lavan la cara diciendo unos “yo no aprobé la Fiscal” y el otro “yo no aprobé la energética", una maniobra politiquera”, aseveró.

“Pues eso ya no, ningún acuerdo de ese tipo aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad porque ahora la gente está más informada. Ustedes creen que esto que les estoy comentando es cierto porque yo no digo mentiras ¿lo supo el pueblo? No” afirmó el presidente Obrador.

También, dijo que la sociedad no se enteró de la forma como en el gobierno federal anterior se aprobaron las reformas estructurales del ex presidente Enrique Peña Nieto, argumentando que el sistema tenía todo un cerco informativo con el control “casi absoluto” de los medios de información.

“Ahora no, ahora todo se sabe, las redes sociales, todo se sabe y qué bueno que la vida pública sea cada vez más pública”, sentenció.