Operativo por informe de Barbosa provoca caos vial en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta ordenó un mega operativo de seguridad en el Congreso local y desquició el primer cuadro de esta capital.

Decenas de policías colocaron vallas para bloquear el paso de peatones en los alrededores del recinto legislativo --donde el mandatario poblano entregaría su tercer informe de gobierno--, hasta donde llegarían estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) para exigir la liberación de su campus.

#AlMomento uD83DuDEA8 Mientras Miguel Barbosa rinde su 3er Informe, estudiantes de la #UDLAP se manifiesta en calles aledañas al @CongresoPue gritando “Barbosa entiende la @udlap no te quiere” pic.twitter.com/XbgFz9MujT — Mx Al Descubierto (@DescubiertoMx) December 14, 2021

Incluso se impidió el paso a personas que trabajan en la zona centro y a beneficiarios de programas sociales que pretendían cobrar sus apoyos en las oficinas de Telecomm.

En un cuadro aún más amplio se cerró el paso a vehículos, por lo que en otras vías se formaron aglomeraciones y hubo caos vehicular.

Lo mismo ocurrió en los alrededores de Casa Aguayo, bloqueada con camionetas y vallas para impedir que la marcha de estudiantes y padres de familia llegara hasta la sede del gobierno estatal.

En vísperas de la realización del tercer informe de labores del gobernador Miguel Barbosa Huerta, que será mañana, la calle 5 Poniente ya se encuentra cerrada. pic.twitter.com/77awKfbC4F — Quinceminutos (@Quinceminutos) December 13, 2021

En los alrededores del zócalo, que se encuentra a cuadra y media del Congreso, se concentraron decenas de patrullas. Y, mientras, en el recinto legislativo el mandatario aseguró que su administración tiene como propósito llevar a cada una de 32 regiones de la entidad el desarrollo humano, económico, social, cultural y político, para alcanzar una sociedad “menos desigual”.

Añadió: “Sólo así vamos a poder acreditar que somos un gobierno que está transformando el ejercicio del poder bajo los valores de la Cuarta Transformación, sin simulación, como actores políticos responsables que tienen a su cargo el cuidado y el bienestar de 6 millones y medio de poblanos entre 34 mil kilómetros de superficie”.

También afirmó que durante la pandemia su gobierno ha invertido más de 10 mil millones de pesos en un año para reforzar el sistema de servicios de salud de la entidad, con lo que –dijo-- se garantizó atención a todos los poblanos y no se padeció desabasto de medicamentos. “Puebla… recibió el reconocimiento de ser número uno en su modelo de combate al covid”, destacó.

Por otra parte, Barbosa sostuvo que cuando llegó al gobierno la delincuencia estaba desbordada y en muchos casos fue por la vinculación del gobierno con el crimen, sin embargo, ahora los índices delictivos se han abatido y, de ser el sexto estado más inseguro, actualmente Puebla se encuentra en la posición 23, aseguró.

“Las mafias se renuevan, pero no vamos a parar, no vamos a dejar a nuestra Puebla abandonada en manos de la delincuencia. Hoy no. Aquí en mi gobierno no hay vinculación de los mandos superiores, he renovado a la policía en dos ocasiones y la puedo seguir renovando sin que me tiemble la mano, porque conmigo nunca se acercan a plantearme cosas indebidas, nunca”, expresó.