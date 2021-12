Prevén comparecencia de Álvarez-Buylla en el Senado tras reunión con alumnos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado prevé llamar a comparecer a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, sobre el conflicto en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), luego del encuentro con una comisión de estudiantes y profesores.

De acuerdo con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el Senado podría llamar a comparecer a Álvarez-Buylla y actuar como interlocutor de buena fe.

“Nosotros no tenemos facultades para resolver el conflicto del CIDE, pero sí tenemos la autoridad moral, social y legislativa para poder citar a comparecer a funcionarios y servidores públicos que ofrezcan soluciones”, dijo tras la reunión con una comisión de la comunidad del CIDE.

Diálogo senadores-comunidad CIDE. Foto: Octavio Gómez

Monreal destacó que la Comisión de Educación de la Cámara Alta será la encargada de realizar las gestiones necesarias para la comparecencia de la directora del Conacyt, del que forma parte el CIDE. Y afirmó que la propuesta será respaldada por la Junta de Coordinación Política.

“Nosotros no queremos que satanicen al CIDE ni a ninguna institución de educación. Al contrario, hay que lograr escucharlos y tratar de resolver el problema para que no se profundice y para que no se generen desencuentros tan complicados que luego pongan en riesgo la viabilidad de esta institución que debe de reforzarse, mantenerse y escucharse”, apuntó el exgobernador de Zacatecas.

La comparecencia podría llevarse a cabo en enero, según Monreal, si bien el periodo ordinario de sesiones termina este miércoles 15.

“Hay que buscar soluciones hasta el final, hasta el fondo. No hay que cansarse, hay que platicar, platicar y buscar soluciones a los problemas que tiene el país, éste es uno de ellos”.

Otra posibilidad, de acuerdo con el líder parlamentario, es que el Senado promueva el diálogo entre la comunidad académica del CIDE y la Secretaría de Gobernación. Reunión con senadores. Foto: Octavio Gómez

Estudiantes, maestras y maestros marcharon este martes hacia las instalaciones del Senado de la República, en Paseo de la Reforma, tras 16 días de paro en protesta por el nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como su director, a quien acusan de tomar decisiones arbitrarias, como la destitución de Catherine Andrews, secretaria académica del CIDE.