Asesinan en Cuernavaca a Tania Mendoza, actriz de “La Reina del Sur”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La actriz y cantante Tania Mendoza, de 42 años, conocida por protagonizar la película “La mera mera Reyna del Sur”, en 2005, fue asesinada a balazos dentro del Deportivo Estrada, de la calle Nueva Francia 421, en la colonia Lomas de Cortés, en Cuernavaca, Morelos, frente a su hijo de 11 años, a donde lo llevó a entrenar futbol.

El secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, no quiso revelar el móvil del feminicidio ni la identidad de los agresores.

“Como en todos los casos de homicidios dolosos hacia las mujeres, los feminicidios, son un tema que no tienen siempre ocupados en la Mesa de Coordinación para La Paz, por lo que trabajaremos en coordinación con la Fiscalía General del Estado para que no haya impunidad”, aseguró.

Versiones policiacas citadas por InfoAgenda Morelos, en Facebook, indican que, alrededor de las 18:00 horas, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y uno se bajó y caminó directamente hacia la actriz para dispararle directamente en el pecho y huyó. Las otras madres se tiraron al suelo al escuchar las detonaciones.

Tras el feminicidio, los servicios de emergencia y seguridad arribaron al sitio para atenderla, pero ya no contaba con signos vitales.

“Luego del crimen, se desplegó un operativo en la zona para ubicar a los responsables. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este hecho”, indicó.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, en 2005, Mendoza interpretó a “La Reina del Sur”, en la película “La mera mera Reyna del Sur”, junto a los actores Toño Infante, Rafael Goyri, Jorge Ortín. De ahí su apodo: “La Reina del Sur”.

Además, lanzó 5 discos de los géneros norteño, mariachi y grupero.

Según el Sol de Cuernavaca, Tania Mendoza nació el 5 de abril de 1979 y tenía 27 años de carrera artística, actuó en 250 películas y tres telenovelas.

Entre 2008 y 2011 se presentó en palenques, a nivel nacional e internacional, junto a los cantantes fallecidos Vicente Fernández (1940-2021), Joan Sebastian (1951-2015) y Sergio Vega (1969-2010).

Actuó en otras películas de bajo presupuesto, cuya temática era el narcotráfico, como: “La Reina del Pacífico”, “La Dama Tejana”, “La Vengadora de la UZI”, “Emboscada de Federales”, “La Barbie Ruda” y “Gañanes de la Bahía”, “Halloween” y “Día de Muertos”, “100 kilos de plomo” y “El señor de Sinaloa”, entre otras.

En telenovelas como: “El precio de tu amor” (1999) y “Por tu amor” (2000) y en la obra de teatro “Mamá nos quita a los novios”, junto a Angélica María.

Grabó cinco discos de estudio: “No nos dejaron”, “Amanecí en tus brazos”, “Golpe traidor”, “Sangre en las piedras” y “Te cambié”.

En 2010 fue secuestrada junto a su esposo y su hijo de 6 meses; denunció también amenazas de muerte.

Su última publicación en Instagram fue un meme, pero en la mayoría de sus publicaciones hablaba de hombres infieles.

El sábado 11 de diciembre compartió un clip de Tik Tok de una usuaria hablando sobre la crítica y lo acompañó con el mensaje: “Tan cierto”.

“Cuando alguien te critique, respóndele esto: ‘La imagen que tú te has creado acerca de mí no es mi responsabilidad, porque todos los errores que tu ves en los otros son precisamente una proyección de todo aquello que no has resuelto en ti”.

En días pasados se reportaron otros dos feminicidios, el del cadáver putrefacto de una mujer que fue encontrado en una barranca en Yautepec y el de una mujer baleada en Xoxocotla.