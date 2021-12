“Buena noticia” resolución de la SCJN sobre revocación de mandato y megaobras: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “buena noticia” la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avala la consulta de revocación de mandato y que obliga a transparentar la información relacionada con las obras emblemáticas del gobierno federal.

“La otra buena noticia es que la Corte también resuelve que es válido el acuerdo que emití y que solamente tenemos, como gobierno, que presentar los informes para que haya transparencia y siempre ha sido así, no era ocultar, sino simplificar los trámites entre dependencias”, indicó.

Por ello, calificó como buenas noticias ambas resoluciones de la SCJN y destacó que su acuerdo interno queda vigente para evitar el retraso en la construcción de las obras que impulsa el gobierno federal.

“Este acuerdo lo firmé para que camine el elefante y que no nos detengamos. Los adversarios primero plantearon que queríamos ocultar información y eso no es cierto, es mentira, nunca fue ese propósito y ahora la Corte dice “adelante” y no impide el acuerdo, solo tenemos que presentar informes, pero es nuestra convicción”, aseguró.