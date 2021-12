Con “fe de erratas”, Morena buscaba que la federación no diera recursos a Centros de Justicia para Mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una “fe de erratas”, Morena en el Senado pretendía quitarle al gobierno federal la obligación de dar recursos a los Centros de Justicia para las Mujeres y dejar esta tarea únicamente a los gobiernos estatales.

Las comisiones unidas para la Igualdad de Género, que preside la senadora Martha Lucía Micher, y de Estudios Legislativos Segunda, que encabeza Ana Lilia Rivera, propusieron que el Pleno aprobara con una “fe de erratas” la supresión de dos párrafos del artículo 59 Nonies de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que alude a la previsión de la suficiencia presupuestaria para el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres.

“En el análisis del artículo 59 Nonies se recopiló la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que la redacción final de dicho artículo implicaba un impacto presupuestal diferencial a la federación y dejaba sin responsabilidad de la materia a las entidades federativas”, dijo Malú Micher al exponer la modificación.

Apenas el 11 de noviembre pasado la Cámara Alta avaló por unanimidad reformas a la ley, entre las ellas un artículo donde se establece que para que los Centros de Justicia para las Mujeres funcionen correctamente, contarán con el presupuesto que le asignen tanto el gobierno federal como las entidades federativas.

El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, pero Malú Micher buscaba enviar este miércoles "una pequeña" fe de erratas a la colegisladora.

Sin embargo, la propuesta no prosperó al ser frenada por el coordinador de la propia bancada morenista, Ricardo Monreal, quien reconoció, sin meterse al fondo del contenido del dictamen --pues aseguró que Malú Micher le dijo que los recursos de los centros de justicia están garantizados en el presupuesto--, que el trámite no era el adecuado y pidió esperar a que la Cámara de Diputados apruebe la minuta y la devuelva al Senado para entonces modificarla.

“La fe de erratas no es el procedimiento correcto, tienen razón”, dijo Monreal.

“En este caso lo que tenemos que hacer es insistir en nuestra posición. Y es que cuando revisamos nosotros, en nuestra función legislativa, enviamos ya revisada y modificada la minuta, y por eso en la Cámara de Diputados ellos quieren que nosotros modifiquemos este artículo porque Hacienda no lo permite, pero Hacienda no es parte del proceso legislativo”, explicó.

Senadoras y senadores de oposición criticaron que se pretendiera cambiar la ley pasando la modificación como una “fe de erratas” y que la Secretaría de Hacienda busque evadir su responsabilidad de dar presupuesto vía la federación a los Centros de Justicia de Mujeres.

“Esto no es una fe de erratas, esto es cambiar la ley aprobada. No está bien, es ilegal. No puedes decir que es un error de impresión y querer eliminar dos párrafos de una ley, y además argumentar abiertamente el motivo por el cuál quieres cambiar lo que dicen los párrafos. No estás diciendo: es que me equivoqué, en una palabra, en una letra, se imprimió mal… no, estás diciendo: es que Hacienda no quiere que haya presupuesto para esto, entonces lo vamos a quitar”, argumentó Damián Zepeda del Partido Acción Nacional (PAN).

“Los estados están realmente rebasados, ustedes ya gobiernan muchos estados, como Morena, y estaría bien que preguntaran a sus gobernadores si realmente tienen los recursos suficientes para estos centros de justicia, creo que es una buena idea, pero sin la participación del gobierno federal estos centros no van a poder ser”, opinó a su vez Xóchitl Gálvez, también del PAN.