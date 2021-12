Monreal no tiene estatura y quiere ser presidente de México: Germán Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A horas de que terminara el periodo ordinario de sesiones, el pleno del Senado se convirtió en escenario de confrontación por la conformación de la Comisión Permanente, cuando Germán Martínez lanzó reproches al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, de quien dijo no tiene estatura y quiere ser presidente de México.

Martínez, coordinador del llamado Grupo Plural, criticó no haber sido tomado en cuenta en la Jucopo, pues dijo que, si bien no tiene derecho a voto, por no conformar un grupo parlamentario, sí tiene derecho a voz como parte de un grupo de senadores y senadoras mixto.

“Quédense con su palabra dada si no hay acuerdos y vamos a la confrontación de ideas, sin insultos, a la confrontación de argumentos y a ver la estatura que tienen aquí hasta los que quieren ser presidentes de México y no tienen ninguna estatura para cumplir palabra para hacer política o para hacer acuerdos”, soltó el expanista, en una clara alusión a Monreal, quien aspira a ser candidato presidencial en 2024.

El coordinador de la bancada morenista en la Cámara Alta respondió que ha cumplido con su palabra, que ha respetado al Grupo Plural, en la medida de las posibilidades de la ley, y que con el tiempo demostrará que sí tiene la altura para dirigir al país.

“Si hay que debatir temas jurídicos lo hacemos, no me meto a los insultos ni me meto a las descalificaciones. Podré, con el tiempo, demostrarles que tengo la capacidad para ser presidente de la República, pero no es el momento”, manifestó, mientras algunos senadores y senadoras gritaban: “¡presidente!, ¡presidente!, ¡presidente!”.

“Una vez que mi partido lance la convocatoria, ahí estaré puntual a la cita, pero no se vale que esta tribuna sea usada para descalificarme en una aspiración legítima que aún no se concreta, sino hasta que la convocatoria se expida”, añadió Monreal.

Germán Martínez mencionó que el artículo 160 del reglamento del Senado establece que las cámaras bicamerales se deben conformar con el criterio de pluralidad que exista en las Cámaras y que la Constitución da la garantía a los senadores de asociarse como lo prefieran, pues no hay una disposición expresa, como sí existe para la Cámara de Diputados, en el artículo 70, que dice que tienen que integrarse con criterios ideológicos.

Además, criticó que Encuentro Social (PES), que no es ya partido nacional, tenga representación, o que se pase por alto la aritmética, pues su grupo tiene cinco senadores y senadoras, mientras que otros tienen menos integrantes, como el Partido del Trabajo (PT) y el PES, con cuatro, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con tres.

El coordinador de Morena en el Senado respondió que, de acuerdo con la ley, es en la primera sesión del Congreso cuando deben constituirse los grupos parlamentarios.

“No obstante esto, la ley es contundente, yo fui el principal impulsor y apoyador para reconocer al Grupo Plural como grupo, fui el primero, sin nuestra mayoría no le hubiéramos concedido ninguna posibilidad de grupo, lo saben los coordinadores, por eso me llama la atención la descalificación”, recalcó.

También sostuvo que, conforme al acuerdo en la Jucopo, las y los senadores del denominado Grupo Plural podrán actuar única y exclusivamente en los trabajos legislativos que desarrolle el Pleno de la Cámara de Senadores y no podrán tener acceso ni a la Mesa Directiva ni a ningún órgano directivo.

“¿Dónde está que van a ser parte de los órganos directivos o de la Comisión Permanente? ¿Dónde está? Con seriedad, ¿dónde concebimos eso? Por eso me parece no solo maniquea, no me gusta expresar descalificaciones, pero vayamos al fondo”, soltó el zacatecano.

Germán Martínez reiteró que sólo invocó el reglamento y la Constitución, y pidió a Monreal que “en este ambiente navideño al que convoca y en este ambiente de tranquilidad y de buena paz, lo único que reclama el Grupo Plural es que no nos trate, como a usted, senador, lo trata López Obrador”.

El Pleno del Senado designó a las y los senadores que formarán parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

De Morena, los titulares serán: Olga Sánchez Cordero, Eduardo Ramírez Aguilar, Sergio Pérez Flores, Lilia Margarita Valdez Martínez, Daniel Gutiérrez Castorena, María Celeste Sánchez Sugía y Raúl de Jesús Elenes Angulo.

Del Partido Acción Nacional (PAN): Julen Rementería del Puerto, Estrella Rojas Loreto y José Alfredo Botello Montes.

Del Revolucionario Institucional (PRI) participarán como titulares Nuvia Mayorga Delgado y Ángel García Yáñez, mientras que de Movimiento Ciudadano (MC) será Patricia Mercado.