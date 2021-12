Mientras espera comprador, el avión presidencial da una vuelta de dos horas

¿Quién tomó la decisión de comprarlo?



El avión presidencial de México lo compró @FelipeCalderon en 2012 en 218 millones de dólares, es decir, 9 mil millones de pesos.



No era un gasto indispensable mucho menos necesario.



No me salgas con la mamada de que el pasado es pasado. https://t.co/izHpR0YQBV