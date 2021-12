Romero Tellaeche anuncia clases presenciales en el CIDE, y genera nueva polémica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una nueva polémica decisión del director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, se anunció que el próximo semestre Primavera 2022 ya será presencial en la sede de Santa Fe como en la de Región Centro.

Sin embargo, profesores que han tenido cargos académicos en la institución criticaron tal decisión, pues afirmaron que no se tomó con base en la normatividad del Centro y hasta dieron “asesoría” a Romero de cómo debe tomar las decisiones.

En un comunicado fechado este jueves 16, Romero Tellaeche informó que el CIDE regresará a clases presenciales debido a las condiciones sanitarias actuales y la continuidad del “semáforo epidémico (sic) verde”.

El funcionario aseguró que la decisión fue tomada “en el Consejo Académico Directivo” ayer 15, por “unanimidad”. El comunicado fue difundido en las redes sociales del CIDE.

En respuesta, el profesor del Centro, Javier Aparicio, escribió en su cuenta de Twitter: “¿Nuevo en el CIDE? El ‘Consejo Académico Directivo’ no existe. El 'Consejo Directivo’ fue al que no le permitieron votar su designación. El ‘Consejo Académico’ es el órgano al que no ha convocado a pesar de que se le solicitó hace más de 20 días. Este acordeón puede serle útil”. Y agregó una foto del Estatuto General del CIDE sobre sus órganos de dirección.

En el mismo sentido, la profesora y exsecretaria del Sindicato del Personal Académico del CIDE, escribió en la misma red social en respuesta al comunicado: “Aquí dice que la decisión se tomó ayer en Consejo Académico y no es verdad. Llevamos esperando a que lo convoque desde el 18 de noviembre… ¿Qué es esto?”.

En un segundo mensaje, siguió: “¿O se refería al Consejo Académico Administrativo? ¿Y cómo sesionaría éste si no tiene Secretario Académico? Noooo, pues qué nivel…”.

Tras las aseveraciones de ambos profesores, el CIDE publicó: “Fe de erratas. El comunicado decía Consejo Académico Directivo y debe decir Consejo Académico Administrativo”.

El tropiezo en el comunicado oficial se da en el contexto del conflicto que existe en el CIDE por el rechazo de la comunidad académica, administrativa y estudiantil a la designación irregular de Romero Tellaeche por parte de la directora Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.