"Yo no soy la señorita del Vips": exhiben a maestra que reprendió a un alumno por llamarla "miss"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Yo no soy la señorita del Vips y no soy la señorita que está a cargo de nada”, expresó una profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) mientras alzaba la mirada en señal de fastidio, porque un alumno le dijo “miss” mientras daba su clase virtual.

En un video de 1:08 minutos, publicado en la cuenta @denunciamaestrosuaemex de la plataforma TikTok se ve cuando el alumno le dice a la docente: “aquí estoy miss… digo perdóneme, perdóneme, perdóneme”, mientras la maestra abre los ojos y mira al techo con fastidio.

“Es maestra. De verdad, perdóneme, es que estoy acostumbrado con la maestra de inglés y es que es como otro tipo de trato con ella, perdón. Es que, es otro tipo de trato con ella”, le confesó el alumno.

Ahí, la profesora le señaló que ella “no es la señorita del Vips”, en alusión a la cadena de restaurantes, y que tampoco está a cargo de nada, a lo que el estudiante contestó: “No, yo lo entiendo, maestra, pero le repito, es que estoy acostumbrado…”.

La docente lo interrumpió para expresarle que le parecía una falta de respeto y que ya se los había dicho: “¿A sus profesores les dicen ‘mister’, Eder?”, y el muchacho le respondió: “No, solo profesor”.

En ese momento, la maestra aprovechó para recordarle que “solo, solo las mujeres no tenemos derecho a tener grados o ser minimizada a ser una simple señorita, porque no merecemos tener grados académicos”. Luego volteó a ver lo que tenía sobre su escritorio.

“Bueno, maestra, le repito…”, señaló el alumno y, de nueva cuenta, la académica lo interrumpió: “Doctora para ti, doctora para ti”, a lo que el alumno contestó: “Bueno, doctora, le repito mis disculpas porque estoy acostumbrado…”, pero la docente ya no le hizo caso y siguió con el pase de lista de los alumnos presentes.

“¿Tener un doctorado sí te hace más inteligente o clasista? ¿Acaso es mejor por tener estudios que la trabajadora del Vips?”, inquirió la cuenta @denunciamaestrosuaemex de TikTok, fechado el 15 de diciembre.

Alumnos de la UAEM señalaron a la maestra por tratar de manera despectiva a las trabajadoras del Vips. Otros opinaron lo contrario.

La usuaria @anniefallenaudrey comentó que había leído todos los comentarios donde la insultaban, pero en su opinión “no dijo nada que no fuera real” y no se le hacía un comentario egocéntrico ni falta de humildad.

“Sí podría ser una falta de respeto –de parte del alumno--. ¿Por qué? Por la forma en la que el tipo… ‘perdón, perdón, perdón’. Quiere decir que ya lo había hablado la mujer. Casi me imagino la escena. O sea, desconozco el contexto antes y después, pero me imagino la escena: ‘yo soy la doctora, bla, bla, bla, fulanita de tal, no soy la ‘miss’, no son ‘acá’. Soy doctora’.

“Yo no soy feminista y lo saben, no me gusta entrar en esos temas, pero es real, dijo algo que es real, me ha pasado, yo lo he hecho. Voy al dentista y me atiende un hombre y es como ‘doctor’, me atiende una mujer y es ‘señorita’, me atiende un enfermero y es enfermero, me atiende una enfermera y es ‘señorita’”, añadió.

Afirma que cuando va al banco y la atiende el gerente hombre, le llaman gerente, pero si es mujer, le dicen ‘señorita’. Incluso, dijo que todos en el Vips llaman “señorita” a quienes les atienden y “ya de forma despectiva”, mesera, y ni siquiera se toman la molestia de leer el nombre que tienen en un costado de sus uniformes.

“Es real. A veces minimizamos los grados de estudio o sus empleos, de muchas personas, sus profesiones. Por ejemplo, casi no se ven hombres que sean secretarios y les dicen ‘licenciados’ y a veces ni son ‘licenciados’ y ven a una secretaria que sí tiene licenciatura y le dicen ‘señorita’. Todos lo hemos hecho y yo no le veo nada de exageración y viene siento la misma jalada de que le cambias el nombre a tu novio por el de tu exnovio. Si, fue así, pero en ningún momento cometió una falta la profesora”, indicó.

La UAEM no se pronunció al respecto en sus redes sociales, pero sí compartió el procedimiento para formalizar la presentación de quejas y denuncias de violencia de género, el 13 de diciembre pasado.