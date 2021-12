Trabajo de Adán Augusto para buscar unidad entre gobernadores es de 10: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó con un 10, la operación política del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tras la reunión de gobernadores en la ciudad de Villahermosa, capital de Tabasco donde ayer se realizó una reunión del Consejo Nacional de Seguridad.

“Este trabajo de buscar la unidad tiene que ver con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, que me está ayudando mucho sino vendría a aquí a Villahermosa a acusarlo, pero al contrario vengo a decirle a los paisanos que Adán me está ayudando, me está aligerando la carga”, indicó.