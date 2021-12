Graue: la UNAM está en contacto permanente con las necesidades sociales del país

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está en contacto permanente con las necesidades sociales de nuestro país, afirmó el rector Enrique Graue.

En un mensaje durante la entrega del Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada”, a 285 estudiantes de 72 carreras, Graue destacó la labor de los universitarios que, con sus acciones, han ayudado a transformar la realidad de muchas personas, especialmente en esta emergencia sanitaria.

“Han demostrado que lejos de olvidar nuestras responsabilidades y sin importar las dificultades de las circunstancias, la Universidad de la Nación está en contacto permanente con las necesidades sociales de nuestro país”, dijo durante la ceremonia virtual.

Graue celebró que la mayor parte de premiados sean mujeres, aunque subrayó que todos son muestra de tenacidad, entrega y compromiso, porque realizaron su actividad en circunstancias adversas.

“Destaco ese espíritu solidario, gracias al cual puede retribuirse a nuestro pueblo lo que de él han recibido como universitarios”, afirmó, de acuerdo con un comunicado de la institución.

En su oportunidad, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, dijo que la Universidad siempre ha encontrado la manera de ayudar a México, por ejemplo a través de la formación que reciben de sus aulas los miles y miles de profesionistas que a lo largo de los últimos 111 años hemos formado.

“El servicio social es el testimonio más tangible de esta relación entre la UNAM y la sociedad mexicana, por eso celebramos que haya surgido de nuestras aulas, por iniciativa de ese gran mexicano y rector Gustavo Baz Prada. Es el mejor ejemplo de que siempre hemos atendido a México”, indicó.

El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó sus críticas a la UNAM y otras instituciones de educación superior en el contexto de las movilizaciones en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) contra la designación de su nuevo director.

–¿Considera que el CIDE también se derechizó, como ha dicho de la UNAM? –se le preguntó a López Obrador en la conferencia del lunes.

“Sí, sí, también, aunque no les guste, pero mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso; además, es evidente, es de dominio público, no estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México”, respondió el Ejecutivo.