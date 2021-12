López Obrador agradece a sus simpatizantes por acudir al AMLOFest

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el apoyo de sus simpatizantes que se congregaron ayer en el zócalo de la ciudad de México para celebrar tres años de su gobierno.

“Ya sabemos que contamos con su apoyo con la mayoría de los ciudadanos”, expresó el mandatario en la conferencia mañanera donde dijo que el mensaje político de su discurso de ayer no fue para los dirigentes de su partido Morena, sino para los jóvenes que aspiran a dedicarse a la política.

Apoyado por una imagen aérea del Zócalo capitalino, que ayer estuvo abarrotado, dijo: "muchas gracias de todo corazón como ya llevábamos tiempo sin estar”.

Luego, insistió en agradecer a sus seguidores por el respaldo manifestado en la capital y dijo que sus opositores son respetados y tienen garantizado su derecho a disentir.

“A los que participaron ayer en el informe que se rindió en el zócalo democrático, zócalo de la ciudad de México y los que no pudieron venir por muchas razones fueron recordados, ya sabemos que contamos con su apoyo con la mayoría de los ciudadanos, también los que no pudieron asistir o no están a favor del gobierno merecen todo nuestro respeto y siempre vamos a garantizar el derecho a disentir”, indicó.

También, destacó que el fragmento de su discurso donde afirma que “ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios”, y pidió no desdibujarse y tampoco zigzaguear, no era para los dirigentes y aspirantes a la presidencia del movimiento que encabeza.

“El mensaje era para los jóvenes, para todos, pero en especial para los jóvenes”, refirió argumentando que durante mucho tiempo se pensó que ser político era cuidar la imagen y seguir las recomendaciones de los publicistas.

“Que ya no se siga pensando que la política se hace en la cúpula, que es desayunar, comer y cenar con políticos, que todo tiene que ver con las relaciones públicas, con el manejo de la publicidad y las redes sociales, eso es importante pero no deja de ser complementario”, dijo.