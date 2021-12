Ratifican a Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la junta de gobierno del Banxico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Victoria Rodríguez Ceja fue ratificada en el Senado como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), con 78 votos a favor, 21 en contra y diez abstenciones.

Tras un debate de casi dos horas, los legisladores de Morena defendieron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacado la trayectoria y probidad de la funcionaria, frente a descalificaciones de priistas y panistas.

Una vez que Morena y aliados consiguieron la mayoría, de inmediato Victoria Rodríguez Ceja rindió protesta ante el pleno del Senado, para ocupar a partir del primero de enero de 2022 la vacante que dejará Alejandro Díaz de León en la Junta de Gobierno del Banco de México.

Los senadores del PAN y PRI e integrantes del llamado Grupo Plural, en voz del expanista Gustavo Madero, intentaron poner un candado en el dictamen, a fin de que se especificara que no reúne los requisitos legales para ser gobernadora del Banco Central, establecidos en el artículo 39 de la ley de ese órgano autónomo, de “gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano”.

“Se debe hacer esa aclaración, porque no cumple la experiencia”, insistió Madero, pero fue rechazado por Morena, PT, PVEM, PES , PRD y la mayoría de los senadores de MC.

El senador de Morena, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, expuso en tribuna que la tarea del Banco de México “debe ser escrupulosamente cuidadosa” y por ello la mayoría en ese organismo consideró idóneo el perfil Rodríguez Ceja para ser integrante de la Junta de Gobierno.

En sentido opuesto, la priista Nuvia Mayorga, pidió no engañar a los mexicanos con una propuesta que no cumple con los requisitos que establece la ley para ocupar el más alto cargo en el Banco de México, porque no cuenta con una trayectoria en materia monetaria

Los senadores de Morena, Ovidio Peralta, Rocío Abreu y Félix Salgado defendieron a Victoria Rodríguez Ceja, destacando que tiene una trayectoria de 20 años, tres de ellos en la Secretaría de Hacienda y 17 en cargos relacionados con asuntos monetarios en el gobierno capitalino.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, confirmó estos argumentos y dijo que Rodríguez Ceja logró mantener el equilibrio de deuda-gasto en el gobierno de la Ciudad de México.