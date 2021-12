AMLO anuncia que “una telefónica” pago impuestos por 28 mil mdp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que una empresa telefónica pagó al gobierno federal, 28 mil millones de pesos por concepto de impuestos, pero evadió informar el nombre de la compañía.

El mandatario puso este ejemplo para afirmar que ahora en el país no hay privilegios fiscales para nadie y que su gobierno representa a todos y no solo a una minoría.

En la conferencia mañanera, dijo que es una gran injusticia que todos contribuyan al fisco y que antes había “como una casta divina” que por influencias no pagaban impuestos.

“Esto es lo que hace la diferencia, ya no hay privilegios fiscales era una gran injusticia el que todos pagábamos hasta el campesino más pobre, desde luego el trabajador pagaba impuestos, el campesino porque en todo lo que se compra va incluido un impuesto el IVA y el trabajador tiene un descuento por impuesto sobre la renta, en conjunto los trabajadores aportan más que las empresas”, expresó el presidente López Obrador.

Al respecto, el mandatario anunció que la directora del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez le informó sobre la operación de una empresa telefónica que pagó 28 mil millones de pesos por concepto de impuestos.

Cuando le preguntaron el nombre de la compañía, el presidente evadió el tema diciendo que primero se iba a cerciorar que la trasferencia bancaria ya se haya realizado.

“Poco a poco, nada más quiero cerciorarme si ya cayó al cajón, ya no es cajón ahora todo es electrónico, pero les vamos a informar”, dijo.

Luego, comentó de nueva cuenta que la fusión de las dos empresas de telecomunicaciones, Televisa y Univisión, dejará una derrama de 15 mil millones de pesos por concepto de impuesto y que esa cantidad la van a pagar a principios del próximo año.

“Esto también es lo bueno de la democracia que no haya gobierno de minorías, que no sea un comité al servicio de un grupo, sino que sea un gobierno que represente a todos, a ricos y pobres, no un gobierno faccioso. Eso nos ha ayudado mucho y nos ha dado buenos resultados”, expresó.