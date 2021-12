Que INE aplique austeridad republicana para hacer revocación de mandato: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería hacer “un programa de austeridad republicana, que dejen de viajar, que dejen de utilizar vehículos tan ostentosos, que hagan un programa de austeridad interno” para tener recursos y hacer la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre la declaración del mandatario federal esta mañana, en el sentido de que “ojalá esto se resuelva y no le hace que lleve tiempo”, la morenista bajó el tono del reclamo:

“Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Ahora, nosotros lo que decimos es que, si se realiza, que no tendría por qué aplazarse, pero si el presidente establece esta situación, estamos de acuerdo, lo importante es que no tendría por qué haber más recursos”.

Al término de la instalación del gabinete de paz en la alcaldía Xochimilco, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la intención del INE de posponer la consulta ya programada para el 10 de abril del 2022, por falta de presupuesto. A lo que ella insistió:

“Ellos ponen como pretexto –así lo digo, como pretexto–, que requieren más recursos. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral no ha hecho un programa de austeridad acorde con los tiempos del país, recibe muchos miles de millones de pesos y creemos que con este recurso que tiene, puede distribuirse adecuadamente para poder realizar esta consulta de revocación de mandato”.

Además, como segundo argumento, recordó que la consulta “es una disposición constitucional, ya, no es un asunto que ellos puedan determinar sí o no”. Y, como tercero, añadió:

“Es muy claro, fueron seis consejeros frente a cinco consejeros y el discurso, también, del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (Lorenzo Córdova), en donde claramente se ve que ellos no están de acuerdo con la revocación de mandato, pero no es un asunto de si ellos o no están de acuerdo, es un asunto de que es constitucional y debe realizarse”.

Por ello, la mandataria local subrayó que ayer firmó con los gobernadores de la Cuarta Transformación un comunicado conjunto sobre la importancia de que se realice la consulta como está programada.

De paso, recordó que ya se entregaron “las suficientes firmas por parte de distintas asociaciones civiles o de personas, tanto electrónicamente como en términos físicos, hay suficientes firmas para que se lleve a cabo esta revocación”.