Senadora Martha Guerrero descarta móvil político en ataque, pero lamenta que FGJEM lo minimice

TOLUCA, Edomex. (apro).- La senadora Martha Guerrero descartó móvil político en el ataque con arma de fuego que sufrió este domingo cuando se trasladaba en su vehículo a la toma de protesta de la alcaldesa reelecta de Temoaya, pero lamentó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se haya precipitado para reducir a “un incidente vial” el ataque.

Para la también delegada de Morena en la entidad mexiquense, lo delicado de la agresión radica en que confirma que actualmente en territorio estatal cualquiera puede portar un arma de fuego, desenfundarla sin justificación en contra de cualquier ciudadano, disparar y huir con total impunidad.

En conferencia de prensa, descartó que la agresión de la mañana de este domingo en Temoaya por parte de un sujeto que descendió de un vehículo Nissan Platina, color gris, fuese motivada por cuestiones políticas, debido a que, a la fecha, no ha recibido ninguna amenaza y se considera una persona que no va por la vida generando enemigos. Por la misma razón, indicó que no está pensando en recibir seguridad personal.

Sin embargo, también aclaró que no se trató de una diferencia entre su chofer y el conductor de la unidad que les disparó y asestó cuatro impactos en el vehículo (aunque precisó que no es conocedora de la materia, manifestó la posibilidad de que el calibre utilizado no haya sido “normal” por el tamaño de los orificios), como aseguró la Fiscalía mexiquense.

“Fue precipitado… fue un error de la Fiscalía haber dicho que fue a raíz de una diferencia que tuvo mi chofer con otro. Es minimizar este tipo de problemas (porque) a nadie le gusta que le digamos qué está pasando en su casa. Hay que reconocer que en esa publicación sí se equivocaron al haber subido con mucha anticipación una declaración que ni siquiera estaba revisada”, planteó.

La morenista aseguró que, a la fecha, no ha tenido ningún contacto con el fiscal Alejandro Gómez ni con el gobernador Alfredo del Mazo, a quien convocó para poner más atención y resolver la inseguridad que en la entidad se padece.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 356 mil 424 actos delictivos en el último año en el Estado de México; 107 mil por robo en todas sus modalidades; además van al alza feminicidios, extorsiones, trata de personas, violencia intrafamiliar y robo a transportista, homicidio doloso y lesiones.

En los cuatro años de la actual administración estatal se han presentado más de 1.5 millones de denuncias por distintos ilícitos.