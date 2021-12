INE tiene recursos de sobra para la consulta de revocación de mandato: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ricardo Monreal consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado atribuciones del Poder Legislativo que no le corresponden al posponer la consulta sobre revocación de mandato.

Señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puede enmendar el error tomado por seis consejeros electorales que votaron a favor del aplazamiento de la consulta alegando falta de recursos económicos.

Incluso, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría también intervenir en este tema.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado señaló que el INE no puede alegar falta de recursos para incumplir con sus obligaciones constitucionales y menos cambiar las fechas que la Ley señala para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato

Consideró que, al aplazar la consulta, incurre en una falta grave al usurpar funciones del Poder Legislativo y consideró demasiado arriesgada y cerrada la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para no dialogar, antes de aplazar el ejercicio, con el Ejecutivo federal, con el secretario de Gobernación o el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A su ver, al INE no le asiste la razón, el derecho ni la autoridad, pues no está entre sus facultades posponer el ejercicio ni invadir la esfera de atribuciones del Poder Legislativo, que fue quien decidió la fecha, el procedimiento y los mecanismos de esta nueva institución denominada revocación de mandato.

Afirmó que el INE se extralimitó en sus facultades y violó el principio de legalidad, porque no hay un solo artículo de la Ley que les permita aplazar este ejercicio de participación ciudadana y ahora “están en un camino sin retorno”, por lo que tenemos que buscar soluciones.

“Es necesario superar este callejón sin salida, dialogar y buscar soluciones jurídicas, económicas y políticas para realizar la consulta, pues, tampoco conviene asumir posiciones fatales”, señaló el senador de Morena.

Señaló que “si ya cometieron el error estos seis consejeros, de aprobar una cosa que no les compete legalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede enmendar ese error legislativo, ese error constitucional y ese error de invasión de poderes”.

El senador de Morena indicó que el TEPJF puede corregirle la plana al INE, y si no, se podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, aunque están de vacaciones la mayoría de sus integrantes, siempre hay una guardia.

Sostuvo que el INE tiene recursos de sobra, puede reducir su presupuesto y generar ahorros con la disminución de salarios, la eliminación de viajes al extranjero y al interior de la República, evitar los excesos y la contratación de demasiados asesores.

"Hay que buscar el diálogo e intentar conciliar para que uno y otro cedan, porque estoy seguro de que el Instituto sí tiene recursos y personal de sobra”, advirtió Monreal.

Dijo que se requiere “hacer un esfuerzo” en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no con cambios al presupuesto, “porque eso no se puede hacer, dado que es un acto consumado, un ejercicio de plena autonomía de la Cámara de Diputados, y tampoco se podría convocar a un Periodo Extraordinario sólo para ese propósito. No lo contempla la ley y no hay forma de que se altere el presupuesto como se aprobó”.