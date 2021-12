Pasajera acusa a Aeroméxico por perder a su perrito “Kobe” en un vuelo

¡Encontraron a Kobe! Me enviaron estas fotos de él. Sigue en el aeropuerto internacional de la cdmx, aún no tiene vuelo programado para Monterrey. No me quiero ni imaginar la ansiedad que debe estar sintiendo en estos momentos.uD83EuDD7A

Gracias a todos por compartir???uD83EuDE79 pic.twitter.com/5g3VccqaHm